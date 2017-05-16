ПРО США. MOKV идет на смену EKV
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Перехватчик EKV после отделения от противоракеты
Источник: Raytheon
Агентство по ПРО США выдало контракт трем разработчикам по созданию более совершенной конструкции многозарядного кинетического перехватчика, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (16 мая).
Boeing, Lockheed Martin и Raytheon ведут работы по созданию боевой ступени противоракеты с несколькими кинетическими перехватчиками (Multi-Object Kill Vehicle - MOKV). Эта боевая ступень должна обеспечить защиту от БР с ложными целями, а не перехватывать несколько БР одновременно. Предыдущая конструкция - экзоатмосферный перехватчик прямого действия (Exoatmospheric Kill Vehicle - EKV), с 1999 года выполнила лишь 9 успешных перехватов из 17.
Новый перехватчик должен обладать высокой надежностью и эффективностью по уничтожению более сложных целей, отмечает издание.
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16.05.2017
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