ПРО США. MOKV идет на смену EKV



Перехватчик EKV после отделения от противоракеты

Источник: Raytheon Перехватчик EKV после отделения от противоракетыИсточник: Raytheon

Агентство по ПРО США выдало контракт трем разработчикам по созданию более совершенной конструкции многозарядного кинетического перехватчика, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (16 мая).

Boeing, Lockheed Martin и Raytheon ведут работы по созданию боевой ступени противоракеты с несколькими кинетическими перехватчиками (Multi-Object Kill Vehicle - MOKV). Эта боевая ступень должна обеспечить защиту от БР с ложными целями, а не перехватывать несколько БР одновременно. Предыдущая конструкция - экзоатмосферный перехватчик прямого действия (Exoatmospheric Kill Vehicle - EKV), с 1999 года выполнила лишь 9 успешных перехватов из 17.

Новый перехватчик должен обладать высокой надежностью и эффективностью по уничтожению более сложных целей, отмечает издание.