Обсуждается переезд авиасалона МАКС из Жуковского в Кубинку



Международный авиационно-космический салон МАКС

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Международный авиационно-космический салон МАКСИсточник: © Марина Лысцева/ТАСС

По данным Минпромторга, окончательного решения пока нет

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Возможность переезда Международного авиационно-космического салона МАКС из Жуковского в Кубинку пока обсуждается. Об этом журналистам сообщил директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Сергей Емельянов.

"Перевод авиасалона МАКС из Жуковского в Кубинку пока обсуждается. Основной вопрос - экономика и возможность размещения всей экспозиции на площадке. Окончательного решения пока нет", - отметил он.

Еще в начале 2016 года источник в авиационной отрасли сообщил журналистам, что МАКС-2017 пройдет в подмосковной Кубинке, а не в Жуковском, где по традиции проводится этот авиасалон. Однако официально эта информация не подтвердилась.

Историю Международного авиационно-космического салона (МАКС) принято отсчитывать с выставки "Мосаэрошоу-92", которая состоялась в подмосковном Жуковском 11-16 августа 1992 года.

В 1993 году прошел первый МАКС, который с этого момента проводится раз в два года.

Выставку, состоявшуюся в 2015 году, посетили чуть более 400 тысяч человек.