Европейская безопасность: США и НАТО все дальше продвигаются на Восток



Погрузка солдат на транспортники C-130J

Источник: Damon Kasberg / ВВС США Погрузка солдат на транспортники C-130JИсточник: Damon Kasberg / ВВС США

Европа постепенно превращается из наиболее стабильного и спокойного в военном отношении региона в зону повышенной напряженности и конфронтации.

США и НАТО активизируют милитаризацию Восточно-Европейского региона – непосредственно у границ Союзного государства Беларуси и России накапливается наступательное вооружение, увеличивается пропускная способность аэродромов и портов, создаются центры для хранения запасов, активно осваивается потенциальный театр военных действий, совершенствуется инфраструктура. Эти факты никоим образом не могут свидетельствовать о, якобы, защите восточного фланга Альянса, а подтверждают лишь то, что военно-политическое руководство блока НАТО осуществляет подготовку к традиционной наступательной военной кампании.

Штабы НАТО у границ Союзного государства Беларуси и России

Польша продолжает играть роль первого плана в операции НАТО «Атлантическая решимость» по развертыванию войск для якобы обеспечения безопасности Восточной Европы. Об этом свидетельствует сообщение польских СМИ о перемещении в конце апреля дивизионного командования СВ США в Европе (Mission Command Element) из Германии в Польшу.

В американском военном ведомстве решение о передислокации командного центра СВ США в Центральной и Восточной Европе из г.Баумхольдера (ФРГ) в Познань объясняют «желанием укрепить возможности координирования войск». Такой шаг, якобы, «повысит эффективность маневрирования войск», «улучшит взаимодействие с союзниками, командирами и гражданскими лицами, а также усилит готовность Альянса к ответу на какую-либо угрозу или кризис в Европе».

Как известно, командование, о котором идет речь, было создано в 2015 году на базе 4-й пехотной дивизии, размещенной в Форт-Карсоне (шт. Колорадо, США), и его численность первоначально составляла 100 человек.

В рамках операции «Атлантическая решимость» командный центр СВ США отвечает за координирование действий подразделений бронетанковой бригады и бригады армейской авиации, несущих ротационное дежурство в Европе.

Передислокация центра в г.Познань, в первую очередь, обусловлена выгодным для принятия решений размещением от польско-литовской границы (450 км) и от Калининграда (300 км), что позволяет контролировать стратегически важный для НАТО «Сувалкский коридор». В то время как от немецкого г.Баумхольдер (где ранее размещалось Mission Command Element) до данного участка около 1200 км.

Передислокация дивизионного командования повысит оперативность управления войсками и слаженность сил СВ США и их союзников, размещенных в Восточной Европе, а также позволит улучшить взаимодействие иностранных войск с органами местной администрации и системой гражданской обороны стран Европы.

Более того, Польша в настоящее время реализует еще и взятое на себя после Варшавского саммита НАТО обязательство по размещению на своей территории штаб-квартиры командования дивизии Альянса «Северо-Восток», которое достигнет полной оперативной готовности к концу 2018 года. Данное командование, в свою очередь, будет координировать деятельность четырех боевых батальонных групп блока, дислоцированных в Польше и странах Балтии с весны текущего года. Численность штаба составит около 280 человек. Готовность выделить офицеров в его состав задекларировали США, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Великобритания, Литва, Латвия и Эстония, идут переговоры с Германией.

Известно, что для этого многонационального командования Альянса Варшава перестраивает здание штаба и казарм национальной 16-й механизированной дивизии в н.п.Эльблонге, которые расположены всего в 50 километрах от Калининградской области.

Возможно, размещение штаба НАТО в н.п.Эльблонге и стало истинной причиной одностороннего прекращения польской стороной малого приграничного движения для калининградцев с лета 2016 года.

Вместе с тем, незамеченным осталось подписание президентом Польши А.Дудой 4 апреля закона, предусматривающего создание водного сообщения между Вислинским (Калининградским) заливом и Гданьской бухтой, имеющее явно военный подтекст.

Строительство канала через Балтийскую косу позволит кораблям Североатлантического альянса входить в порт Эльблонг и другие порты Вислинского залива круглогодично, избавив тем самым суда блока от необходимости заходить в российские территориальные воды.

Не стоит забывать и о уже существующем в г.Щецине (Польша) штабе армейского корпуса «Северо-Восток», который в 2016 году вошел в состав сил высокой готовности НАТО. Ему, к слову, отведена роль по координированию развертывания сил НАТО и управлению пятитысячными силами экстренного реагирования Альянса VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) в ходе военной операции на территории Восточной Европы.

Очевидно, что передислокация командований соединений США и НАТО в Польшу – это, не что иное, как перемещение штабов к войскам для повышения оперативности действий на направлении сосредоточения основных усилий, что также свидетельствует лишь об агрессивных планах западных партнеров.

Угрожающее скопление войск

Совершенно ясно, что США и Североатлантический блок не остановятся на достигнутом и продолжат активное развертывание новых боевых подразделений НАТО в Восточной Европе. О планируемом размахе натовского присутствия на континенте свидетельствует недавнее заявление главнокомандующего ОВС НАТО в Европе генерала К.Скапаротти о том, что оптимальным решением было бы передать в подчинение дивизионного командования СВ США в Европе «Mission Command Element», которое уже находится в г.Познани, еще дополнительно дивизию с бронетанковыми и механизированными подразделения.

А между тем, сухопутные войска США в Европе (USAREUR) завершили процесс рекогносцировки стратегических мест и разрабатывают официальный запрос в Пентагон для выделения новой бронетанковой бригады на основе семи батальонов для развертывания вдоль восточной границы НАТО.

Таким образом, если Конгресс выразит согласие на размещение еще одной бронетанковой бригады СВ США в Европе, а сомнений в этом не остается, то в Старом Свете будут располагаться не две боевые бригадные группы размещенные на постоянной основе (173-я воздушно-десантная ББГ США в Италии и 2-я ББГ в Германии), а четыре (!): третьей по праву считаем ротационную боевую бригадную группу (в настоящее время – 3-я ББГ 4-й пехотной дивизии Соединенных штатов в Польше и странах Балтии), а четвертой – новую бригаду, руководить которыми и будет дивизионное командование в г.Познани. Не стоит забывать также об имеющихся в Европе силах и средствах армейской авиации.

Ко всему вышеперечисленному, согласно решению руководства НАТО, принятому в прошлом году, в дополнительных местах складирования (Army Prepositioned Stock, APS) в Западной Европе планируется разместить военную технику еще для одной дополнительной бригады.

К слову, в польском г.Повидз американское командование СВ уже приступило к подготовке строительства склада военной техники и имущества для танковой бригады. Объект планируется ввести в эксплуатацию к 2021 году, когда здесь разместится 90 танков «Abrams», 90 БПМ «Bradley», более 100 бронетранспортеров, а также вооружение и военная техника дивизиона полевой артиллерии и подразделений ПВО, которым уделяется особое внимание.

Следует иметь в виду, что запасы техники APS не предназначены для проведения учений, а исключительно для применения в случае боевых действий.

Таким образом, действия войск США и НАТО в Центральной и Восточной Европе будут координироваться двумя – американским и натовским – дивизионными командованиями и штабом армейского корпуса Альянса с территории Польши. Очевидно, что размещение на территории соседнего государства штаб-квартир соединений, основных сил нескольких бригад Североатлантического блока, а также заблаговременное складирование вооружения и военной техники позволит в минимальные сроки сконцентрировать силы союзников на направлении главного удара, сократить время между принятием решения на применение войск Альянса и началом вероятной военной операции на восточном направлении.

РГВ сделает все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность Союзного государства России и Беларуси

Возможно, в условиях, когда НАТО «на расстоянии вытянутой руки» расположилось у границ Союзного государства России и Беларуси, а также уже потенциально имеет возможность ведения наступательной кампании, Минск и Москва проявили дальновидность, запланировав совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2017», которое и «направленно на обеспечение военной безопасности Союзного государства».

Николай Астровский