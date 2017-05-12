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Тыл становится передним краем Минобороны

15.05.2017 Независимое военное обозрение 714 0
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Волочаевский городок
Жилой район для военнослужащих «Волочаевский городок»
Источник: http://dfo.spetsstroy.ru/

В структуре несекретной части расходов социальная часть потеснила военную

Для ветеранов Советской армии и флота знакомо выражение, что передний край военного строительства - это танки, самолеты и корабли, а казармы, причалы и кухня – что-то второстепенное, финансируемое по остаточному принципу.

Современные высокотехнологичные вооружения и военная техника не терпят пренебрежительного отношения к себе, а перевод на контрактную основу комплектования Вооруженных сил вынудил военное ведомство разглядеть человека в дармовой рабочей силе, каким был прежде солдат, строивший дачи, подметавший дороги, зарабатывающий на гражданских предприятиях стройматериалы для оформления ленинских комнат, и не только. В годы перестройки разразился скандал на Северном флоте, когда выяснилось, что матросы "сданы в аренду" управлению жилищно-коммунального хозяйства города Североморска, а деньги за их труд перечисляются на счет воинской части.

Сейчас специалиста-контрактника уже не отправишь махать лопатой – выйдет себе дороже. Да и нужды такой нет, потому что содержание инфраструктуры в гарнизонах отдано на аутсорсинг гражданским компаниям.

Вместе с тем на редкой коллегии Минобороны не поднимают тему строительства и содержания военной инфраструктуры. Например, на коллегии 21 апреля отмечалось, что в соответствии с майскими указами президента РФ 2012 года количество военнослужащих на Северном флоте, проходящих военную службу по контракту, доведено до 95%. Батальонные тактические группы укомплектованы на 100%. В состав соединений и воинских частей принято почти 400 единиц нового вооружения, военной и специальной техники. Понятно, что людей надо обеспечить жильем, а технику – укрытиями. И не только на Северном флоте.

"Основные усилия будут направлены на создание объектов для размещения группировки сил и средств ядерного сдерживания наземного, морского и воздушного базирования. В их состав входят 129 объектов и шесть аэродромов дальней авиации", – уточнил министр обороны.

Кроме того, продолжил генерал армии Сергей Шойгу, предусмотрено развитие сети связи и боевого управления. "Также мы намерены осуществить обустройство 33 аэродромов оперативно-тактической авиации, причального фронта пунктов базирования ВМФ, мест размещения ракетных комплексов "Искандер", "Бал" и "Бастион". Планируется ввести в строй 1064 комплекта укрытий для техники", – заявил глава военного ведомства.

Всего планируется построить и ввести в эксплуатацию 1740 объектов, проложить 24 тыс. км оптико-волоконных линий связи.

Если проанализировать все контракты Минобороны за прошлый год, общая сумма которых составляет около 200 млрд руб., в первую двадцатку победителей тендеров (по финансовым показателям) войдут компании, предоставляющие аренду каналов связи, жилищно-коммунальные услуги, а также занятые в медицинском обеспечении личного состава. Причем "на медицинском направлении" в верхней части рейтинга победителей тендеров – фармацевтические компании и большое количество подобных же компаний – в двадцатке аутсайдеров, проигравших в конкурентной борьбе, что свидетельствует о перенасыщении рынка предложений и значительно облегчает задачу Минобороны по выбору поставщиков.

В конце первой двадцатки победителей оказались 121-й авиаремонтный завод с суммой контрактов около 2,5 млрд руб., за ним идет судостроительный завод "Северная верфь" (2,3 млрд руб.) и замыкает топ-20 Таганрогский научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева (около 2 млрд руб.).

Авиаремонтный завод занимается, в частности, ремонтом, сервисным обслуживанием самолетов Су-25 и МиГ-29 всех модификаций и модернизацией Су-25 и Су-25 СМ – в вариант Су-25СМ3, ремонтирует и обслуживает авиационные двигатели РД-33 и АЛ-31Ф, а также ремонтирует комплектующие изделия МиГ-29, Су-27УБ и Су-30.

На "Северной верфи" более 11 лет строят головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". "В рамках испытаний фрегата "Адмирал Горшков" удачно проведены стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", – сообщил министр обороны на коллегии ведомства 21 апреля.

Шестой год строится первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов". Если ему повезет, его покажут на 8-м Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Также здесь в процессе постройки находятся второй серийный фрегат этого проекта – "Адмирал Головко" и третий – "Адмирал Флота Советского Союза Исаков". Кроме того, здесь идет строительство первого серийного среднего разведывательного корабля "Иван Хурс" и трех судов тылового обеспечения проекта 23120 для ВМФ России.

ТАНТК, как известно, сейчас занимается модернизацией самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в вариант А-50У и в прошлом году переоборудовал Ил-76МД в летающую лабораторию для отработки проекта перспективного многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер".

В середине топ-50 по сумме контрактов расположились два бронетанковых ремонтных завода: 81-й (около 1,5 млрд руб.) и 163-й (около 880 млн руб.)

Впрочем, представленные данные не отражают в полной мере бюджетные расходы Минобороны, так как, по данным информагентства "Военное. РФ" и сервиса мониторинга тендеров Synapse, многие контракты составляют государственную тайну.

Развитие наземной космической инфраструктуры, создание разведывательных космических аппаратов и новых ракет "Союз-2" и "Ангара", о которых говорил на коллегии Сергей Шойгу, по стоимости выведут предприятия в лидеры рейтинга. В таких же масштабах оцениваются и контракты кораблестроительных предприятий, создающих атомные подводные лодки. Вместе с тем Минобороны не забыты майские указы президента РФ. Все они выполняются, кроме одного пункта: ежегодно увеличивать пенсии граждан, уволенных с военной службы, не менее чем на два процента сверх уровня инфляции. Но этот вопрос, наверное, следует адресовать уже правительству РФ.
12.05.2017
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Страны
Россия
Продукция
3M-55
А-100 ДЛРО
А-50 ДЛРО
Адмирал Горшков
АЛ-31Ф
Ангара
Бастион
Ил-76
Ил-76МД
Искандер
МиГ-29
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