Война в цифровом пространстве
|
|
Военнослужащий войск радиоэлектронной борьбы
Источник: nvo.ng.ru
В Тамбове должен начаться плановый сбор руководящего состава войск радиоэлектронной борьбы
В ближайший вторник, 16 мая, на базе Межвидового центра подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы в Тамбове должен начаться плановый сбор руководящего состава войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил РФ, сообщили в пресс-службе Минобороны. Основная цель сборов - выработка единства взглядов на обучение и воспитание личного состава, внедрение наиболее перспективных форм и методов боевого применения воинских частей РЭБ в новых организационно-штатных структурах с учетом перспективных способов радио-электронной борьбы и поступающей в войска РЭБ современной техники, рационального использования учебно-материальной базы.
На учебно-методическом сборе особое внимание будет обращено на совершенствование профессиональной выучки, повышение методических знаний и навыков. В плане сбора обсуждение вопросов, связанных с выполнением должностных и специальных обязанностей и повседневной деятельностью воинских частей и подразделений, а также обобщение передового опыта в обучении и воспитании личного состава. На заключительном этапе сборов пройдут контрольные занятия, которые покажут индивидуальную подготовку и профессионализм офицеров. Сборы продлятся до 19 мая.
Рутинное мероприятие может показаться любопытным для всех, кто интересуется новыми видами оружия. Ведь радиоэлектронная борьба и ее составная часть – радиоэлектронное противодействие – развиваются сегодня бурными темпами. Управляемые поля радиопомех, средства мощного электромагнитного излучения, программное воздействие на аппаратуру противника, разрушение высокоорганизованных систем управления путем нарушения доступности, целостности и конфиденциальности информации, внедрение дезинформации в систему управления войсками и оружием, разведка радиоэлектронных объектов – все это уже не научная фантазия, а то, с чем имеют дело специалисты, управляющие невидимым оружием большого поражающего воздействия.
В ближайшие годы в Министерстве обороны планируют завершить интеграцию информационных ресурсов РЭБ в Единое информационное пространство Вооруженных сил и тем самым обеспечить возможность использования для организации РЭБ всей информации об оперативной и радиоэлектронной обстановке, которой располагают органы военного управления и взаимодействующие федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации.
Владимир Гундаров
Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"
|
14.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.05.2017 Без знания прошлого нет будущего
15.05.2017 "Будем отжимать их от границы России"
15.05.2017 Отношение работодателей к бывшим военным и "силовикам"
15.05.2017 "Калашников" отрабатывает технологии роботов будущего на "Нахлебнике"
12.05.2017 Выключить врагу рубильник: Россия увеличивает производство комплексов РЭБ
12.05.2017 Система мониторинга гособоронзаказа позволяет отследить каждый бюджетный рубль
12.05.2017 "Калашников" в 2018 году начнет испытания 20-тонного разведывательно-ударного робота
10.05.2017 Валерий Побежимов: «Шойгу – это сибиряк, что вы! Он всех вытащит и всех победит»