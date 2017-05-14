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Война в цифровом пространстве

15.05.2017 Независимое военное обозрение 503 0
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РЭБ
Военнослужащий войск радиоэлектронной борьбы
Источник: nvo.ng.ru

В Тамбове должен начаться плановый сбор руководящего состава войск радиоэлектронной борьбы

В ближайший вторник, 16 мая, на базе Межвидового центра подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы в Тамбове должен начаться плановый сбор руководящего состава войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил РФ, сообщили в пресс-службе Минобороны. Основная цель сборов - выработка единства взглядов на обучение и воспитание личного состава, внедрение наиболее перспективных форм и методов боевого применения воинских частей РЭБ в новых организационно-штатных структурах с учетом перспективных способов радио-электронной борьбы и поступающей в войска РЭБ современной техники, рационального использования учебно-материальной базы.

На учебно-методическом сборе особое внимание будет обращено на совершенствование профессиональной выучки, повышение методических знаний и навыков. В плане сбора обсуждение вопросов, связанных с выполнением должностных и специальных обязанностей и повседневной деятельностью воинских частей и подразделений, а также обобщение передового опыта в обучении и воспитании личного состава. На заключительном этапе сборов пройдут контрольные занятия, которые покажут индивидуальную подготовку и профессионализм офицеров. Сборы продлятся до 19 мая.

Рутинное мероприятие может показаться любопытным для всех, кто интересуется новыми видами оружия. Ведь радиоэлектронная борьба и ее составная часть – радиоэлектронное противодействие – развиваются сегодня бурными темпами. Управляемые поля радиопомех, средства мощного электромагнитного излучения, программное воздействие на аппаратуру противника, разрушение высокоорганизованных систем управления путем нарушения доступности, целостности и конфиденциальности информации, внедрение дезинформации в систему управления войсками и оружием, разведка радиоэлектронных объектов – все это уже не научная фантазия, а то, с чем имеют дело специалисты, управляющие невидимым оружием большого поражающего воздействия.

В ближайшие годы в Министерстве обороны планируют завершить интеграцию информационных ресурсов РЭБ в Единое информационное пространство Вооруженных сил и тем самым обеспечить возможность использования для организации РЭБ всей информации об оперативной и радиоэлектронной обстановке, которой располагают органы военного управления и взаимодействующие федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации.


Владимир Гундаров

Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"
14.05.2017
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принадлежат Независимое военное обозрение
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