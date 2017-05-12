Ростех возглавил список крупнейших ИТ-компаний в России



Ростех

Источник: rostec.ru РостехИсточник: rostec.ru

Госкорпорация второй год подряд лидирует в рейтинге аналитического центра TAdviser

Радиоэлектронный кластер Ростеха, как и год назад, возглавил рейтинг 100 крупнейших российских ИТ-компаний по версии аналитического центра TAdviser.

Смены лидера за последний год не произошло – на первом месте по-прежнему остается Ростех – однако рейтинг пополнился новыми именами, а в десятке крупнейших компаний произошло несколько подвижек. В целом первая тройка недосягаема для остальных игроков рынка. Разница между ними остается внушительной и в ближайшие годы эта ситуация вряд ли изменится, считают аналитики TAdviser.

Более половины выручки всех участников топ-100, как и в прошлом году, генерируют пять крупнейших компаний. По мнению аналитиков, этот тренд сохранится и в ближайшие годы.

«В следующем ранкинге, по итогам 2017 года, мы рассчитываем увидеть в первой сотне еще несколько технологических стартапов, набирающих обороты в связи с импортозамещением. Вероятно, продолжат расти и крупные российские игроки, сделавшие ставку на развитие собственных продуктов и услуг с высокой добавочной стоимостью, а также иностранные компании, сумевшие адаптироваться к текущей политической атмосфере, – отмечает главный редактор TAdviser Александр Левашов. – Маховик цифровой экономики только начинает раскручиваться в России, а значит потенциал для роста ИТ-компаний сегодня серьезный как никогда прежде».

В целом, по результатам рейтинга видно, что российские ИТ-компании продолжают свой рост. Суммарная выручка всех компаний ранкинга TAdviser100 по итогам 2016 года составила 1,142 трлн рублей, что на 35 млн рублей больше общей выручки 2015 года.

Электронный кластер является вторым по объему выручки кластером в Ростехе. К рынкам в области радиоэлектроники Корпорация относит, в том числе, производство телекомоборудования, электроники, систем защиты от утечки данных, управления идентификацией и доступом, обнаружения и предотвращения вторжений в киберпространство, OLED-светодиодов, биометрических систем контроля, систем бизнес-аналитики, машинного зрения и автоматизированных систем управления производственным процессом, шифрования на основе квантовых вычислений.

В 2016 году правлением Ростеха была принята стратегия электронного кластера. Ключевой целевой ориентир – рост выручки холдингов и организаций кластера со среднегодовым темпом в 22,4% до 2025 года.