Виктор Садовничий: МГУ летит в космос



Ректор МГУ Виктор Садовничий

Источник: © Артем Геодакян/ТАСС Ректор МГУ Виктор СадовничийИсточник: © Артем Геодакян/ТАСС

Кого возьмут на космический факультет МГУ? Чему учат в школе для одаренных? Каким выпускникам Московский университет выдаст два диплома? Об этом и многом другом рассказал на "Деловом завтраке" в "РГ" ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

- Виктор Антонович, в МГУ впервые открывается космический факультет. Зачем он классическому университету? Вы уверены, что туда будет конкурс? Ведь сейчас среди самых популярных профессий отнюдь не космические, а программист, юрист и экономист.

- Космос всегда был одним из главных направлений научных исследований университета. Начиная со второго спутника, запущенного у нас в стране, на каждом космическом аппарате стоит прибор, сделанный в Московском университете. Таких приборов уже более 400. В конце 70-х годов мы создали уникальный тренажер для космонавтов, который имитирует условия невесомости на Земле. Затем были совместные работы с Институтом медико-биологических проблем: мы изучали особенности зрения в невесомости. МГУ участвовал в программах обработки космической информации, запустил шесть спутников. Один из них - "Ломоносов" - год назад был отправлен с нового космодрома Восточный. Это один из самых успешных запусков научного спутника за последнее время. Так что база для создания космического факультета давно готова. В этом году мы открываем четыре магистерские программы и наберем 30 бюджетников. Плюс контрактники.

- А когда будет прием выпускников школ в бакалавриат?

- Планируем на следующий год. Факультет будет готовить специалистов в разных областях: физиков, программистов и даже управленцев для космической отрасли. Уже выделены помещения, есть штаты. Ясно, где будут проходить тренировки и практики: это "Роскосмос", РКК "Энергия", Центр подготовки космонавтов. Дни открытых дверей показали, что интерес к новому факультету огромный.

- Год назад прошел первый набор в школу для одаренных при МГУ. Кто и как может поступить в школу в этом году? Что нового в Специализированном учебно-научном центре - "Колмогоровской школе"?

- В прошлом году в Университетскую гимназию для одаренных мы набрали 10-й класс, это ребята из российский регионов. Из более чем 200 человек, которые прошли очный тур, учениками для одаренных стали только сто. Сейчас они переходят в 11-й класс. А гимназия будет набирать сто следующих выпускников 9-х классов, заочные туры уже прошли. Обучение там идет модульными циклами, и есть все направления - математическое, естественно-научное, гуманитарное и социально-экономическое. После занятий - проектная деятельность. Ученики разбиваются на группы по 3-5 человек и выполняют общий проект. Может быть, даже совместный с каким-то предприятием.

Теперь о СУНЦе. За пятьдесят с небольшим лет центр выпустил более 3-х тысяч кандидатов и докторов наук, десятки академиков. Многие выпускники стали профессорами МГУ. Моя задача в том, чтобы и гимназию для одаренных, и СУНЦ поддерживать на равных. Сейчас для центра проектируется новый корпус, который будет располагаться там же, на старой территории.

- Кого больше среди одаренных - девочек или мальчиков?

- Пятьдесят на пятьдесят. Сейчас прошли заключительные этапы Всероссийской олимпиады. Обе школы дали более 60 победителей.

- Только что МГУ объявил о наборе в совместный российско-китайский университет в Шэньчжэне. Российские студенты смогут там учиться?

- И мы, и китайская сторона очень хотим, чтобы в Шэньчжэнь поехали россияне. Впервые в истории нашей страны создан не филиал, а именно совместный университет с Пекинским политехом (ППИ). Но у наших стран много разных подходов в законодательстве. Надо все состыковать. Уже определено, что в университете будут и англоязычные программы, и русскоязычные. Китайский язык там, разумеется, тоже будет. В совместном университете откроются магистерские и бакалаврские программы. Думаю, к сентябрю в университете появится около 200 первых студентов.

В нашей версии рейтинга вузов около 30 критериев. Его главное отличие: он учитывает образование, науку и значение университета в жизни общества,

- Для российских выпускников предусмотрены квоты?

- Буквально вчера я получил письмо от ректора МГУ - ППИ с просьбой прислать побольше наших абитуриентов. Конечно, университет заинтересован в том, чтобы была общая среда.

Тем, кто думает о поступлении, надо обращаться на официальный сайт совместного университета и сайт МГУ.

- Уменьшилось ли из-за санкций количество иностранных студентов в МГУ?

- Мы этого не заметили. У нас число иностранных студентов выросло почти на тысячу. Теперь их около шести тысяч.

- Когда будет запущен новый международный рейтинг вузов со штаб-квартирой в Москве? Сколько вузов примут в нем участие?

- Я давно высказывал некоторую критику к подходам тех международных рейтингов, которые входят в четверку ведущих. Безусловно, они выполняют свою работу. У них есть пять-шесть критериев, по которым оцениваются университеты мира. Эти рейтинги влияют на жизнь университета, на выбор молодых людей ехать учиться в тот или иной вуз, выбирать ту или иную страну. Мы считаем, что нужен более широкий подход к оценке университет и новый рейтинг с большим количеством критериев. В нашей версии рейтинга около 30 критериев. Его главное отличие в том, что он учитывает три миссии университета: образование, науку и значение университета в жизни общества. За год была проделана колоссальная работа. Я встретился с десятками делегаций разных стран - Китая, Японии, Ирана, Словении... Результаты первого российского рейтинга мы опубликуем в конце мая - июне. Для него представили данные 207 университетов. К сентябрю-октябрю будет готова международная версия. Сейчас идет сбор данных для нее.

- В России принят приоритетный проект по развитию вузов. Через 7-8 лет в каждом регионе должно быть не менее одного крупного университетского центра. А остальные вузы не нужны?

- В России создается система поддержки университетов, которая выглядит как пирамида. На вершине два вуза - МГУ и СПбГУ, далее идут федеральные университеты, потом национальные исследовательские, внизу - опорные вузы или университетские центры. Сегодня создано 33 опорных вуза. Хорошо, что университеты получают поддержку. Но все надо делать с умом. Нужны и небольшие вузы. Нельзя терять тех, кто готовит уникальных специалистов.

Ирина Ивойлова