Источник сообщил о подготовке гигантской военной сделки США и Саудовской Аравии



Совершивший промежуточную посадку на британской авиабазе Лейкенхет следующий в Саудовскую Аравию изготовленный для ВВС Саудовской Аравии истребитель Boeing F-15SA Eagle (номер ВВС США 12-1006, серийный номер SA6), 10.12.2016

Источник: FlyingAnts / twitter.com/MbKS15 Совершивший промежуточную посадку на британской авиабазе Лейкенхет следующий в Саудовскую Аравию изготовленный для ВВС Саудовской Аравии истребитель Boeing F-15SA Eagle (номер ВВС США 12-1006, серийный номер SA6), 10.12.2016Источник: FlyingAnts / twitter.com/MbKS15

США и Саудовская Аравия готовятся к подписанию пакета оружейных контрактов общей стоимостью более 100 миллиардов долларов. Общий объем поставок может превысить 300 миллиардов долларов за 10 лет. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на анонимный источник в Белом доме незадолго до предстоящей поездки президента Дональда Трампа в Эр-Рияд.

"Мы находимся на финальной стадии подготовки серии сделок", — отметил источник. Переговоры ведутся в рамках подготовки визита в Саудовскую Аравию, который начнется 19 мая и станет первой зарубежной поездки Трампа в должности президента США.

Предполагаемый пакет включает в себя оружие, технику обеспечения, корабли, системы ПВО и противоракетной обороны, оборудование для контроля прибрежных вод. "[Сделка] будет полезной для экономики США, а также повысит возможности укрепления безопасности в регионе. При этом первоочередной задачей останется поддержка Израиля", — добавил собеседник агентства.

США в настоящее время являются основным источником техники и вооружения для Саудовской Аравии. В частности, Вашингтон поставляет Эр-Рияду истребители F-15, зенитные ракетные системы Patriot, основные боевые танки М1А2 и многие другие системы.