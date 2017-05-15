МиГ-35 - последний истребитель РСК "МиГ"?
|
|
Многоцелевой истребитель МиГ-35
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
По информации, просочившейся в СМИ, Дирекцией программ боевой авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) подготовлен документ о планах развития дивизиона на период до 2020 г.
В разработанном в недрах ОАК документе предлагается ликвидировать как отдельную самостоятельную структуру АО "РСК "МиГ" и объединить под "крышей" единой структуры АО "Компания "Сухой" подразделения обеих фирм. Согласно предложенному плану-графику, объединение РСК "МиГ" и компания "Сухой" должно быть проведено в течение 2017-2018 гг. Техническое и конструкторское сопровождение самолетов многочисленного семейства марки МиГ-29 и истребителей марки МиГ-31 будет осуществлять специальная группа в составе компании "Сухой".
Предложение о слиянии двух компаний базируется на реальном положении дел в военном секторе авиапромышленности. Выделение ассигнований на разработку перспективного легкого истребителя пятого поколение не просматривается, также России пока не потянуть разработку нового истребителя-перехватчика на замену МиГ-31. Потенциал модернизации платформы МиГ-29 практически исчерпан при создании модели глубокого модернизированной машины - истребителя МиГ-35, созданного на базе МиГ-29. Последнее десятилетие корпорация "МиГ" по существу занималась только модернизацией истребителей на базе платформы МиГ-29.
Предлагается прекратить серийное производство машин марки "МиГ" после выполнения предполагаемого заказа со стороны Минобороны России на партию истребителей МиГ-35 и после окончания поставки 46 истребителей МиГ-29М/М2 для ВВС Египта (срок выполнения 2017-2020 гг.). Видимо, авторы документа не верят в возможность заключения крупных зарубежных контрактов на машину МиГ-35.
Следует сказать, что в специализированных авиационных сайтах широко освещается появление в марте нынешнего года на аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова первого образца истребителя МиГ-29М2 (бортовой номер 811), построенного по заказу Минобороны Египта. Предполагается, что первая машина МиГ-29М2 будет передана ВВС Египта уже во втором квартале 2017 г.
Игорь Лот
|
12.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Жуковские Вести
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.08.2013 Вышли из пике
10.07.2013 Доля ОАО «РСК «МиГ» в сегменте мирового рынка поставок легких истребителей на конец 2012 года составила около 8 проц.
13.08.2012 В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
30.05.2008 "Я не считаю РСК "МиГ" проблематичной". Глава "МиГа" о вхождении в объединенную корпорацию и перспективах российских самолетов на мировых рынках
27.04.2017 Египет начал получать первые самолеты МиГ-29 из России
27.02.2017 Танковый прорыв: что IDEX 2017 принес России
20.02.2017 "Триумф для Индии": Дели проявляет интерес к продукции российского ОПК
15.02.2017 Оружие, испытанное войной: участники AeroIndia-2017 оценили российский ОПК
|
Стальнов И.П.
171
|
№3
15.05.2017 08:05
Тупо и бездарно, не будет здоровой конкуренции не будет хороших самолётов. странная позиция. меньше бы воровали.
|
+1Сообщить модератору
|
EDDISONN
543
|
№4
15.05.2017 08:42
ну собсна если они будут занимать перехватчиками миг 41-51 то ничего плохого не вижу
|
0Сообщить модератору
|
forumow
2872
|
№5
15.05.2017 09:08
Цитата
также России пока не потянуть разработку нового истребителя-перехватчика на замену МиГ-31?
|
0Сообщить модератору
|
Бродник
1153
|
№6
15.05.2017 09:38
ну с МИГом давно все понятно. Громкое имя в прошлом - да, пионеры реактивной авиации - да, но сейчас это бледная тень своего великого прошлого.
И про "кончину" КБ Лавочкина (хотя оно не называлось так при жизни самого Лавочнкина) - они разработали все наши межпланетные космические станции, т.е. на Луну, Марс и Венеру. Так что нет худа без добра.
|
+1Сообщить модератору
|
Baltas
505
|
№7
15.05.2017 10:15
Цитата, Стальнов И.П. сообщ. №3
Тупо и бездарно, не будет здоровой конкуренции не будет хороших самолётов.А F-22 не прямая конкуренция?
|
+1Сообщить модератору
|
forumow
2872
|
№8
15.05.2017 10:32
Цитата, Стальнов И.П. сообщ. №3
Тупо и бездарно, не будет здоровой конкуренции не будет хороших самолётов.Здоровая конкуренция возможна между действительно самостоятельными экономическими субъектами. Предприятия ОПК, столь зависимые от государственных субсидий, к таковым не относятся. А конкурирующие конструкторские коллективы могут существовать и в рамках одного предприятия.
|
0Сообщить модератору
|
Павел 1978
7966
|
№9
15.05.2017 15:43
Цитата, Бродник сообщ. №6
И про "кончину" КБ Лавочкина (хотя оно не называлось так при жизни самого Лавочнкина) - они разработали все наши межпланетные космические станции, т.е. на Луну, Марс и Венеру. Так что нет худа без добра.и станций тоже - "нет"
|
0Сообщить модератору
|
Т-70
1467
|
№11
15.05.2017 20:17
Цитата, Павел 1978 сообщ. №9
и станций тоже - "нет"Не много не правы. Можете зайти на сайт данного КБ. Согласен замах конечно не тот,но во общем то,чем КБ Лавочкина занималось,так тем и занимается.
|
0Сообщить модератору