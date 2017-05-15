Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

МиГ-35 - последний истребитель РСК "МиГ"?

15.05.2017 Жуковские Вести 2033 12
-4
Понравилась новость?
 +1
МиГ-35
Многоцелевой истребитель МиГ-35
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

По информации, просочившейся в СМИ, Дирекцией программ боевой авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) подготовлен документ о планах развития дивизиона на период до 2020 г.

В разработанном в недрах ОАК документе предлагается ликвидировать как отдельную самостоятельную структуру АО "РСК "МиГ" и объединить под "крышей" единой структуры АО "Компания "Сухой" подразделения обеих фирм. Согласно предложенному плану-графику, объединение РСК "МиГ" и компания "Сухой" должно быть проведено в течение 2017-2018 гг. Техническое и конструкторское сопровождение самолетов многочисленного семейства марки МиГ-29 и истребителей марки МиГ-31 будет осуществлять специальная группа в составе компании "Сухой".

Предложение о слиянии двух компаний базируется на реальном положении дел в военном секторе авиапромышленности. Выделение ассигнований на разработку перспективного легкого истребителя пятого поколение не просматривается, также России пока не потянуть разработку нового истребителя-перехватчика на замену МиГ-31. Потенциал модернизации платформы МиГ-29 практически исчерпан при создании модели глубокого модернизированной машины - истребителя МиГ-35, созданного на базе МиГ-29. Последнее десятилетие корпорация "МиГ" по существу занималась только модернизацией истребителей на базе платформы МиГ-29.

Предлагается прекратить серийное производство машин марки "МиГ" после выполнения предполагаемого заказа со стороны Минобороны России на партию истребителей МиГ-35 и после окончания поставки 46 истребителей МиГ-29М/М2 для ВВС Египта (срок выполнения 2017-2020 гг.). Видимо, авторы документа не верят в возможность заключения крупных зарубежных контрактов на машину МиГ-35.

Следует сказать, что в специализированных авиационных сайтах широко освещается появление в марте нынешнего года на аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова первого образца истребителя МиГ-29М2 (бортовой номер 811), построенного по заказу Минобороны Египта. Предполагается, что первая машина МиГ-29М2 будет передана ВВС Египта уже во втором квартале 2017 г.


Игорь Лот
12.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Жуковские Вести
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Продукция
МиГ-29
МиГ-29М
МиГ-29М2
МиГ-31
МиГ-35
Компании
ЛИИ им. Громова
МиГ РСК
Минoбороны РФ
ОАК
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 12, отображено с 1 по 12
RU
beka1
1033
№1
15.05.2017 02:36
Ну хватит уже постить первоапрельскую шутку!
+3
Сообщить модератору
№2
Комментарий скрыт, низкий рейтинг
RU
Стальнов И.П.
171
№3
15.05.2017 08:05
Тупо и бездарно, не будет здоровой конкуренции не будет хороших самолётов. странная позиция. меньше бы воровали.
+1
Сообщить модератору
RU
EDDISONN
543
№4
15.05.2017 08:42
ну собсна если они будут занимать перехватчиками миг 41-51 то ничего плохого не вижу
0
Сообщить модератору
RU
forumow
2872
№5
15.05.2017 09:08
Цитата
также России пока не потянуть разработку нового истребителя-перехватчика на замену МиГ-31
?
0
Сообщить модератору
RU
Бродник
1153
№6
15.05.2017 09:38
ну с МИГом давно все понятно. Громкое имя в прошлом - да, пионеры реактивной авиации - да, но сейчас это бледная тень своего великого прошлого.

И про "кончину" КБ Лавочкина (хотя оно не называлось так при жизни самого Лавочнкина) - они разработали все наши межпланетные космические станции, т.е. на Луну, Марс и Венеру. Так что нет худа без добра.
+1
Сообщить модератору
LT
Baltas
505
№7
15.05.2017 10:15
Цитата, Стальнов И.П. сообщ. №3
Тупо и бездарно, не будет здоровой конкуренции не будет хороших самолётов.
А F-22 не прямая конкуренция?
+1
Сообщить модератору
RU
forumow
2872
№8
15.05.2017 10:32
Цитата, Стальнов И.П. сообщ. №3
Тупо и бездарно, не будет здоровой конкуренции не будет хороших самолётов.
Здоровая конкуренция возможна между действительно самостоятельными экономическими субъектами. Предприятия ОПК, столь зависимые от государственных субсидий, к таковым не относятся. А конкурирующие конструкторские коллективы могут существовать и в рамках одного предприятия.
0
Сообщить модератору
RU
Павел 1978
7966
№9
15.05.2017 15:43
Цитата, Бродник сообщ. №6
И про "кончину" КБ Лавочкина (хотя оно не называлось так при жизни самого Лавочнкина) - они разработали все наши межпланетные космические станции, т.е. на Луну, Марс и Венеру. Так что нет худа без добра.
и станций тоже - "нет"
0
Сообщить модератору
RU
SteSus
1587
№10
15.05.2017 18:41
К этому давно всё шло, с начала 90х.
0
Сообщить модератору
NL
Т-70
1467
№11
15.05.2017 20:17
Цитата, Павел 1978 сообщ. №9
и станций тоже - "нет"
    Не много не правы. Можете зайти на сайт данного КБ. Согласен замах конечно не тот,но во общем то,чем КБ Лавочкина занималось,так тем и занимается.
0
Сообщить модератору
RU
chainik
35
№12
15.05.2017 21:13
Видно по этой причине на площадях МиГ планируют делать Ил-114
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.05 21:21
  • 31
Россия обгоняет США на гиперзвуке
  • 15.05 21:20
  • 103
Компания SpaceX провела первое испытание ракеты Falcon Heavy
  • 15.05 21:13
  • 12
МиГ-35 - последний истребитель РСК "МиГ"?
  • 15.05 21:07
  • 2
Примет ли Россия на вооружение новейший истребитель МиГ-35?
  • 15.05 21:02
  • 18
Сергей Михеев: Максимальная скорость полета ПСВ должна быть не менее 550 км/ч
  • 15.05 20:38
  • 6
Трамп убеждает Эр-Рияд, что тому нужны вооружения на 300 млрд долларов
  • 15.05 20:37
  • 3
Саудовская Аравия разрабатывает стратегический ударный БЛА "Сакр-1"
  • 15.05 20:36
  • 3
Трамп приказал флоту вернуться к "чертовому пару" на авианосных катапультах
  • 15.05 19:50
  • 31
Скоро в небо
  • 15.05 19:42
  • 10
СМИ: Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" останется с "Гранитом" по финансовым соображениям
  • 15.05 19:35
  • 9
Украинцы заняли предпоследнее место в натовском танковом биатлоне
  • 15.05 19:34
  • 2
В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
  • 15.05 18:34
  • 3
Какой будет третья мировая
  • 15.05 18:07
  • 1
Бронированный пикап URAL впервые продемонстрирован Otokar на IDEF 2017
  • 15.05 14:08
  • 16057
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
другие обсуждаемые темы