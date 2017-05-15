МиГ-35 - последний истребитель РСК "МиГ"?



Многоцелевой истребитель МиГ-35

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Многоцелевой истребитель МиГ-35Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

По информации, просочившейся в СМИ, Дирекцией программ боевой авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) подготовлен документ о планах развития дивизиона на период до 2020 г.

В разработанном в недрах ОАК документе предлагается ликвидировать как отдельную самостоятельную структуру АО "РСК "МиГ" и объединить под "крышей" единой структуры АО "Компания "Сухой" подразделения обеих фирм. Согласно предложенному плану-графику, объединение РСК "МиГ" и компания "Сухой" должно быть проведено в течение 2017-2018 гг. Техническое и конструкторское сопровождение самолетов многочисленного семейства марки МиГ-29 и истребителей марки МиГ-31 будет осуществлять специальная группа в составе компании "Сухой".

Предложение о слиянии двух компаний базируется на реальном положении дел в военном секторе авиапромышленности. Выделение ассигнований на разработку перспективного легкого истребителя пятого поколение не просматривается, также России пока не потянуть разработку нового истребителя-перехватчика на замену МиГ-31. Потенциал модернизации платформы МиГ-29 практически исчерпан при создании модели глубокого модернизированной машины - истребителя МиГ-35, созданного на базе МиГ-29. Последнее десятилетие корпорация "МиГ" по существу занималась только модернизацией истребителей на базе платформы МиГ-29.

Предлагается прекратить серийное производство машин марки "МиГ" после выполнения предполагаемого заказа со стороны Минобороны России на партию истребителей МиГ-35 и после окончания поставки 46 истребителей МиГ-29М/М2 для ВВС Египта (срок выполнения 2017-2020 гг.). Видимо, авторы документа не верят в возможность заключения крупных зарубежных контрактов на машину МиГ-35.

Следует сказать, что в специализированных авиационных сайтах широко освещается появление в марте нынешнего года на аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова первого образца истребителя МиГ-29М2 (бортовой номер 811), построенного по заказу Минобороны Египта. Предполагается, что первая машина МиГ-29М2 будет передана ВВС Египта уже во втором квартале 2017 г.

Игорь Лот