Казанский вертолетный завод в I квартале получил убыток в 286 млн рублей



Логотип компании Открытое акционерное общество "Казанский вертолетный завод" Логотип компании Открытое акционерное общество "Казанский вертолетный завод"

Прибыль от продаж завода в январе – марте сократилась с 3,7 млрд до 349,2 млн рублей, выручка упала с 8,7 до 5,6 млрд рублей. Ровно год назад завод имел 1 млрд чистой прибыли, - говорится в бухгалтерском отчете компании.

Как следует из бухгалтерской документации, компания сократила коммерческие расходы почти в 5 раз с 1,6 млрд до 328 млн рублей. Дебиторская задолженность компании за январь-март сократилась на 16%, до 20 млрд рублей. Сумма заемных средств уменьшилась на 4,5%, до 21 млрд рублей.

Как следует из бухгалтерской документации численность сотрудников вертолетного завода в 1 квартале снизилась до 5,9 тыс. человек в то время, как в 2016 году она составляла 6,2 тыс. человек.

Казанский вертолетный завод в 2016 году на треть сократил производство из-за снижения объема заказов. Генеральный директор компании Вадим Лигай прогнозировал, что КВЗ в течение двух лет восстановит объемы производства до 100 вертолетов в год, в том числе за счет гражданской продукции.

Алексей Угаров