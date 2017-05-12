Казанский вертолетный завод в I квартале получил убыток в 286 млн рублей
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Логотип компании Открытое акционерное общество "Казанский вертолетный завод"
Прибыль от продаж завода в январе – марте сократилась с 3,7 млрд до 349,2 млн рублей, выручка упала с 8,7 до 5,6 млрд рублей. Ровно год назад завод имел 1 млрд чистой прибыли, - говорится в бухгалтерском отчете компании.
Как следует из бухгалтерской документации, компания сократила коммерческие расходы почти в 5 раз с 1,6 млрд до 328 млн рублей. Дебиторская задолженность компании за январь-март сократилась на 16%, до 20 млрд рублей. Сумма заемных средств уменьшилась на 4,5%, до 21 млрд рублей.
Как следует из бухгалтерской документации численность сотрудников вертолетного завода в 1 квартале снизилась до 5,9 тыс. человек в то время, как в 2016 году она составляла 6,2 тыс. человек.
Казанский вертолетный завод в 2016 году на треть сократил производство из-за снижения объема заказов. Генеральный директор компании Вадим Лигай прогнозировал, что КВЗ в течение двух лет восстановит объемы производства до 100 вертолетов в год, в том числе за счет гражданской продукции.
Алексей Угаров
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12.05.2017
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