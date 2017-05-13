Отношение работодателей к бывшим военным и "силовикам"

В газете "Ведомости" от 11 мая опубликована статья Марии Макарушкиной "Работодатели все чаще нанимают бывших военных", в которой освещается неожиданный сюжет - отошение работадателей к бывшим военными и "силовикам". Наш блог приводит текст данного материала.

Во время учебы в Голицынском пограничном институте ФСБ сооснователь сервиса YouDo Денис Кутергин, как командир подгруппы и прилежный курсант, получал повышенную стипендию - 7000 руб. в месяц. Но она не была единственным источником его дохода. Самостоятельно освоив программирование (из-за учебы в военном вузе приходилось делать это втайне), на четвертом курсе Кутергин стал подрабатывать созданием сайтов на заказ. Но он понял, что, как военнослужащий, долго заниматься предпринимательской деятельностью не сможет, ушел из института на пятом курсе и устроился работать в интернет-компанию своего будущего партнера Алексея Гидирима. В 2012 г. они создали YouDo - онлайн-сервис, который позволяет находить исполнителей для бытовых работ.

(с) Ведомости

По словам сотрудника Минобороны, массовые увольнения офицеров происходили в 2009-2011 гг., когда в ходе военной реформы была поставлена задача уволить 120 000 офицеров. А за последние пять лет из армии увольнялось по 10 000 офицеров в год, многие отставники нашли работу в бизнесе. За что же их любят работодатели?

Точно вовремя

Многих бывших военных отличает целеустремленность: у них есть четкий стратегический план жизни, который они стремятся реализовать несмотря ни на что, рассуждает старший лейтенант запаса HR-директор компании Obi Андрей Сафанюк. Сам он сразу после военной службы устроился в компанию по торговле одеждой "Гленко", в которой за три года прошел карьерный путь от кассира магазина до директора по персоналу. Потом он поступил в Московский гуманитарный университет на платное отделение по специальности "менеджмент организации". Когда он пришел устраиваться в компанию "Лукойл персонал" ("дочку" "Лукойла"), один из руководителей после собеседования написал на резюме Сафанюка: "Прет как танк". В "Лукойл персонале" Сафанюка взяли на должность начальника управления по работе с персоналом, где он проработал почти три года, а потом он занимал руководящие должности в компаниях Axes Management и Ostin в России.

В свою компанию Кутергин тоже хочет нанимать людей с качествами военных. "Сотрудника всегда можно обучить недостающим навыкам, но привить ему исполнительность и пунктуальность невозможно", - рассуждает предприниматель. Бывшие военные быстро приживаются в семейных компаниях, говорит Сафанюк. Как наемные менеджеры они хорошие организаторы, стратеги и руководители, считает он. Их также ценят за то, что они преданы руководству и всегда, без дополнительных материальных стимулов готовы взяться за выполнение сложной задачи, говорит Сафанюк. Компании с четкой вертикальной иерархией особенно ценят кандидатов с военным прошлым, вот почему их много в министерствах и госкомпаниях, замечает партнер компании "ЭКОПСИ Консалтинг" Мария Макарушкина.

Чужой фронт

Многим офицерам с узкой военной квалификацией приходится занимать рядовые должности, что выбивает их из колеи. Особенно сложно дается переход из армии на гражданскую службу офицерам с военным стажем более 15 лет, говорит Сафанюк. Как директор по персоналу он сам нанимал бывших военнослужащих на должности руководителей отделов продаж и директоров филиалов. По его мнению, кандидаты с военным прошлым - хорошие хозяйственники, им можно поручить управлять расходами подразделения. В армии учат правильному отношению к материальным запасам, пресечению расточительства и взяточничества. А вот в развитие бизнеса и маркетинг отставников лучше не пускать: коммерческой деятельности на военной службе нет, поэтому развивать каналы сбыта или приумножать доходность не для военных, поясняет Сафанюк.

Партнер Cornerstone Владимир Быханов считает, что в современных постоянно меняющихся рыночных условиях бывшим военнослужащим особенно сложно приспособиться, тогда как они привыкли к директивному управлению. К тому же гражданской карьере вредит излишняя прямолинейность бывших военных. Кандидаты, прошедшие службу в армии, привыкают не обсуждать приказы и того же требуют от подчиненных, но в гражданской жизни люди не привыкли подчиняться беспрекословно, говорит директор департамента по подбору персонала для финансовых институтов агентства "Контакт" Андрей Захаров. Как бывший военный, он и сам вынужден был перестраиваться 20 лет назад, когда начал работать в агентстве "Контакт". "В армии крикнешь - и тебя тут же слушаются. А в консалтинговом бизнесе много женщин. Кричать нельзя - обидятся. Приходится искать гибкий подход, то хвалить, то ругать", - рассказывает он.

Собственный бизнес военным тоже дается нелегко. Сейчас перспективно инвестировать в инновации, но в военных училищах не дают актуальных знаний для открытия высокотехнологичного бизнеса, говорит Сафанюк. Поэтому бывшие военные часто выбирают что попроще. Некоторые бывшие сослуживцы открывали частное охранное агентство и через год-два банкротились, так как не могли достучаться до крупных корпоративных клиентов, вспоминает Сафанюк.

Неблагодарная работа

Пятидесятипятилетний Сергей Кучеров, полковник в отставке и гендиректор компании "Орбита" по производству стеклопакетов, в 2001 г. устроился региональным представителем в компанию ТБМ по продаже комплектующих для окон, дверей, стеклопакетов и мебели. По его словам, в ТБМ работало больше 100 бывших военных. Руководство ценило, что военные были готовы решать поставленные задачи в минимальные сроки и с минимальными ресурсами. Кучеров вспоминает, как однажды директор ТБМ отправил его в Омск поднимать низкие продажи. Едва приехав, Кучеров обзвонил все местные фирмы по установке окон и рассказал им о продукции ТБМ. Параллельно он пообещал менеджерам по продажам премии в 100 евро, если те будут продавать комплектующих на сумму 1000 евро в месяц. По его словам, через некоторое время продажи компании в Омске выросли и в этом была его заслуга. "Я решил проблему типично по-военному", - говорит Кучеров. За несколько лет Кучеров продвинулся по службе до должности гендиректора филиала ТБМ в Санкт-Петербурге.

Военных отставников часто используют как антикризисных менеджеров, так как бывшие военнослужащие последовательны, решительны, системны и стрессоустойчивы. Они хорошо держат удар и не поддаются эмоциям. В практике Макарушкиной был случай, когда гендиректор производственной компании во время кризиса 2014 г. открыл вакансию тактического директора. Новый руководитель должен был сократить дублирующие должности и перераспределить обязанности между оставшимися сотрудниками. Работодатель был убежден, что с такой задачей справится только человек с опытом военной службы, поясняет Макарушкина. В результате компания наняла 45-летнего офицера, только вышедшего в отставку. Для него эта руководящая работа стала первым опытом гражданской службы.