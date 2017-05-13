Зарубежные эксперты о самолетах ДРЛО А-100 и А-50/А-50У



Модель перспективного самолета ДРЛО А-100

Источник: Piotr Butowski / Air&Cosmos Модель перспективного самолета ДРЛО А-100Источник: Piotr Butowski / Air&Cosmos

Как пишут Piotr Butowski и Antony Angrand в статье "L’AWACS russe passé aux essais", опубликованной журналом "Air&Cosmos", 21 апреля информационное агентство ТАСС процитировало директора АО "Концерн "Вега" Владимира Вербу, который сообщил о том, что опытный самолет А-100ЛЛ впервые поднялся в воздух 26 октября 2016 года, но без оснащения РЛС. После этого самолет оставался на земле с целью установки целевого оборудования.

А-100ЛЛ представляет собой опытный самолет на базе самолета ДРЛО А-50, переданного из наличия ВКС России. Прототип А-100, создаваемый на основе А-100ЛЛ, а также серийные самолеты будут производиться на базе самолета Ил-76МД-90А, серийный выпуск которого разворачивается в Ульяновске. 21 ноября 2014 года ульяновское предприятие "Авиастар-СП" передало в Таганрог самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 01-03, регистрация 78651) для конвертации его в А-100.

Программа А-100 (изделие ПМ) началась с подписанием 8 июня 2006 года соответствующего контракта. Главным подрядчиком является "Концерн "Вега" отвечает за РЛС самолета. Разработку А-100 также ведет и ТАНТК им. Бериева, но уже по другому контракту от мая 2007 года.

В 2013 году было принято решение о доработки системы "Премьер", которая к тому моменту еще не была готова. Новая ОКР, получившее наименование "Премьер-476", была запущена 9 ноября 2013 года. К этому моменту некоторые субподрядчики были заменены. Работы по РЛС на петербургском предприятии "Ленинец" (с 2014 года - "Заслон") были прекращены. РЛС для А-100 стал разрабатывать "Концерн "Вега" в кооперации с НИИ Радиосвязи (г. Ростов-на-Дону). В соответствии с контрактом 2013 года государственные испытания А-100 должны начаться в ноябре 2017 года.

Состав оборудования

А-100 в целом повторяет облик самолета ДРЛО А-50, у которого установлена РЛС во вращающемся обтекателе над фюзеляжем. РЛС работает в S-диапазоне (длина волны 7,5-15 см), имеет электронное сканирование по высоте и механическое - по горизонту. РЛС совершает 12 оборотов в минуту, то есть в два раза быстрее, чем РЛС "Шмель" у А-50. Эффективность обнаружения быстролетящих целей также улучшена. Все другие системы также новые, среди которых система навигации и управления полетом ПНК-ПМ.

На фюзеляже А-100 установлены дополнительные антенны, особенно заметен круглый обтекатель в носовой части, в котором предположительно находится антенна пассивного сопровождения. Похожая антенна имеется и в задней части фюзеляжа. Еще одна антенна имеется на боковой части фюзеляжа в районе обтекателя шасси. Предположительно, это элемент бортового комплекса обороны. Как и у А-50, А-100 имеет антенну космической связи в верхней части фюзеляжа.

Характеристики А-100 могут быть оценены по его экспортному варианту А-100Э. Его РЛС способна сопровождать до 300 целей на расстоянии 650 км (к примеру, тяжелый бомбардировщик на большой высоте) или 215 км (цель с ЭПР порядка 1 км.метра) и управлять 30 истребителями. Самолет может находиться в воздухе до шести часов на расстоянии 1000 км от своей базы. А-100 должен заменить существующие самолеты ДРЛО А-50 и А-50У. У России имеется 17 самолетов А-50, базирующихся в Иваново, в 250 км от Москвы.

А-50 и А-50У

К 2017 году четыре А-50 были модернизированы в вариант А-50У с установкой системы "Шмель-М". По сравнению с первоначальным вариантом, "Шмель-М" оснащен новой цифровой системой обработки данных, которая заменила аналоговую систему не предыдущей модификации. Это уменьшило массу и повысило надежность. Согласно некоторым источникам, модернизированный самолет может обнаруживать до 150 целей на дистанциях до 600 км, по сравнению с 45 целями у А-50. РЛС "Шмель" с механическим сканированием осталась без изменений. Передача данных улучшилось за счет установки ЖК-мониторов вместо электронно-лучевых трубок. Также были заменены средства связи и навигации. В отличие от базового А-50, на А-50У установлена не только кухня и туалеты, но также и комната отдыха для экипажа. На самолете остались старые двигатели Д-30КП-2. Единственным внешним отличием двух модификаций является небольших плоскостей в районе обтекателей основных стоек шасси. На А-50 они служили для защиты РЛС от отраженных сигналов с Земли.