США поставят ОАЭ ракет на 2 млрд долларов



Пуск ракеты РАС-3

Источник: Lockheed Martin Пуск ракеты РАС-3Источник: Lockheed Martin

Агентство США по сотрудничеству в области обороны и безопасности объявило о возможной продаже зенитных ракет Рatriot PAC-3 и GEM-T вооруженным силам Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на сообщение Госдепартамента США (12 мая).

Предполагаемая стоимость продажи составляет 2 млрд долл США. В перечень входят 60 ракет Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) и 100 Patriot GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical), ТПК (транспортно-пусковые контейнеры), оборудование для испытаний, запасные части, инженерные и вспомогательные логистические услуги.

Поставку РАС-3 будет осуществлять компания Lockheed Martin, GEM-T - Raytheon.