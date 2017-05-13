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США поставят ОАЭ ракет на 2 млрд долларов

15.05.2017 Военный паритет 196 0
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РАС-3
Пуск ракеты РАС-3
Источник: Lockheed Martin

Агентство США по сотрудничеству в области обороны и безопасности объявило о возможной продаже зенитных ракет Рatriot PAC-3 и GEM-T вооруженным силам Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на сообщение Госдепартамента США (12 мая).

Предполагаемая стоимость продажи составляет 2 млрд долл США. В перечень входят 60 ракет Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) и 100 Patriot GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical), ТПК (транспортно-пусковые контейнеры), оборудование для испытаний, запасные части, инженерные и вспомогательные логистические услуги.

Поставку РАС-3 будет осуществлять компания Lockheed Martin, GEM-T - Raytheon.
13.05.2017
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принадлежат Военный паритет
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США
Продукция
Patriot
Компании
Lockheed-Martin
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