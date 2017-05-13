США поставят ОАЭ ракет на 2 млрд долларов
|
|
Пуск ракеты РАС-3
Источник: Lockheed Martin
Агентство США по сотрудничеству в области обороны и безопасности объявило о возможной продаже зенитных ракет Рatriot PAC-3 и GEM-T вооруженным силам Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на сообщение Госдепартамента США (12 мая).
Предполагаемая стоимость продажи составляет 2 млрд долл США. В перечень входят 60 ракет Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) и 100 Patriot GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical), ТПК (транспортно-пусковые контейнеры), оборудование для испытаний, запасные части, инженерные и вспомогательные логистические услуги.
Поставку РАС-3 будет осуществлять компания Lockheed Martin, GEM-T - Raytheon.
|
13.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.04.2017 "Россия послала ясный сигнал США"
16.03.2017 Ракетный компромисс: кто выиграет от сделки России и Турции по С-400
17.10.2016 MEADS предложен Германии в полном объеме
12.10.2016 Турция пригласила Россию в тендер ПВО/ПРО
06.10.2016 Киев просит огня у Америки
19.09.2016 Польские противоракетные метания
25.07.2016 РАС-3. Польша и Турция могут производить дешевый вариант
24.06.2016 Несбыточные амбиции Эрдогана: оборонная промышленность и энергетика