Итальянский флот получил последнюю "Тодаро"



НАПЛ класса U212A Todaro

Источник: Fincantieri НАПЛ класса U212A TodaroИсточник: Fincantieri

Четвертая ударная ПЛ Romeo Romel (последняя в серии класса U212A Todaro) передана в состав ВМС Италии, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на заявление компании Fincantieri (12 мая).

Субмарина построена на верфи в Муггиано. Предыдущая подлодка Pietro Venuti была поставлена флоту в июле 2016 года. В общей сложности за всю истории этой верфи (с 1907 года) было построено 107 субмарин.

ПЛ класса "Тодаро" являются высокотехнологичными субмаринами с корпусом из немагнитного материала, что сильно затрудняет их обнаружение магнитными датчиками, используемых противолодочными самолетами и кораблями. Субмарина также имеет самые передовые технологии шумопоглощения, что помогает избегать обнаружения гидролокаторами противника. Водоизмещение более 1500 т, экипаж 27 человек, вооружение шесть ТА калибра 533 мм (тяжелые торпеды A184 Mod 3). Лодка оснащена высокоэффективной системой боевого управления MSI-90U разработки компании Kongsberg с новейшей ГАС, силовая установка состоит из дизелей с технологией топливных элементов, обеспечивающих малошумность лодки. Программа была реализована вместе с Германией (German Submarine Consortium).