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Судно "Адмирал Владимирский" проводит исследования в Индийском океане

15.05.2017 РИА Новости 191 0
Разделы: Флот
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Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота Адмирал Владимирский. Архивное фото
Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота Адмирал Владимирский. Архивное фото
Источник: © Фото : управление навигации и океанографии Минобороны РФ

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота "Адмирал Владимирский" в рамках океанографического похода проводит работы в Аденском заливе Индийского океана, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"В Индийском океане экипажем судна проводится маршрутный промер, обследование вновь обнаруженных отличительных глубин и навигационных опасностей, (экипаж) составит характеристики районов плавания, а также проведет сбор сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания на всем протяжении похода", - пояснил Мартов.

Он напомнил, что "Адмирал Владимирский" 6 апреля вышел из Кронштадта, за это время преодолел Балтику и Северное море. Затем через пролив Ла-Манш "Адмирал Владимирский" вышел в Атлантический океан, миновал Гибралтар и Средиземное море, преодолев более 6 тысяч морских миль.

По словам Мартова, экипаж судна Балтийского флота с 22 по 28 апреля побывал с деловым заходом в порту Монако. "Адмирал Владимирский" находился на территории княжества во время 19-й Международной гидрографической конференции и 1-й сессии ассамблеи Международной гидрографической организации.
13.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Монако
Проекты
БФ

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