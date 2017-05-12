Компания "Раума мэрин констракшн" заключила контракт на проектирование нового корвета для ВМС Финляндии
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Финский минный заградитель (используемый также в качестве эскортного корабля) Uusimaa типа Hämeenmaa после военно-морского парада в Хельсинки 09.07.2015. Оба 78-метровых корабля типа Hämeenmaa планируются к замене в составе ВМС Финляндии перспективными корветами по программе Laivue 2020
Источник: Mikko Virta / www.iltalehti.fi
ЦАМТО, 12 мая. Командование материального обеспечения ВС Финляндии заключило с "Раума мэрин констракшн" (Rauma Marine Constructions – RMC) контракт на разработку проекта многоцелевого корвета, закупаемого в рамках программы Laivue 2020 ("Эскадра 2020" на финском языке).
Контракт следует за меморандумом о взаимопонимании, подписанным ВС Финляндии и RMC в сентябре 2016 года.
Как сообщал ЦАМТО, в апреле министр обороны Финляндии Юсси Нийнисте уполномочил командование материального обеспечения заключить с компанией "Раума мэрин констракшн" контракт на проектирование нового корвета. Стоимость контракта составляет 7,5 млн. евро.В соответствии с условиями контракта, подрядчик разработает концепцию корабля и выполнит эскизный проект. Как предполагается, контракт на постройку кораблей будет подписан в течение 2018 года.
Министр обороны Финляндии предоставил ВМС разрешение на реализацию программы приобретения новых боевых кораблей в декабре 2015 года. Корабли предназначены для применения в сложных метеоусловиях и ледовой обстановке Балтийского моря.
Контракт на разработку проекта позволит RMC создать проектную организацию с привлечением национальных и зарубежных компаний.
В ходе проектирования корабля требуется учесть необходимость обеспечения возможности борьбы с надводными кораблями, противоминной борьбы, борьбы с подводными лодками, боевого управления, а также способность выполнять задачи в море в течение длительного периода времени в сложных метеоусловиях и ледовой обстановке.
Целью программы, получившей обозначение Laivue 2020, является приобретение четырех корветов, предназначенных для замены снятого с вооружения в 2013 году тральщика "Похьянмаа", двух минных заградителей класса "Хаменмаа" (срок эксплуатации истекает к середине 2020-ых гг.), а также четырех скоростных ракетных катеров класса "Раума".
Корабли будут построены в течение 2020-2024 гг. Первый корабль будет принят на вооружение в 2021 году. Начальная готовность к боевому применению запланирована на 2025 год, а полная – на 2028 год.
По предварительным оценкам, на реализацию проекта потребуется около 1,2 млрд. евро. Срок эксплуатации кораблей составит не менее 35 лет.
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12.05.2017
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