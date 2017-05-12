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Компания РАС заключила контракт на поставку ВВС Турции УТС MFI-395 "Супер Мушшак"

15.05.2017 ЦАМТО 243 0
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MFI-395 Super Mushshak
Учебный самолет MFI-395 Super Mushshak
Источник: pakmr.blogspot.com

ЦАМТО, 12 мая. В рамках проходящей в Стамбуле выставки IDEF-2017 c пакистанской государственной компанией "Пакистан аэронотикал комплекс" (Pakistan Aeronautical Complex – РАС) подписан официальный контракт на продажу ВВС Турции 52 учебно-тренировочных самолетов "Супер Мушшак".

Об этом говорится в опубликованном 10 мая пресс-релизе Секретариата оборонной промышленности МО Турции (SSM).

На церемонии присутствовали министр обороны Турции Фикри Ышик и министр оборонной промышленности Пакистана Танвир Хуссейн. Стоимость соглашения не раскрывается.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2013 года Секретариат оборонной промышленности МО Турции опубликовал запрос о предложениях на поставку ВВС Турции до 52 УТС основной подготовки, предназначенных для замены устаревших T-41D и SF-260D.

РАС в числе других компаний подала свое предложение по поставке УТС "Супер Мушшак" и в августе 2016 года была выбрана победителем конкурса.

В ноябре 2016 года в ходе прошедшей в Карачи международной выставки IDEAS (International Defence Exhibition and Seminar) представители компании РАС и турецкого правительства подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу покупки УТС. Хотя стоимость контракта не раскрывается, по данным СМИ, стоимость одного самолета может составить около 2 млн. долл.

"Супер Мушак" – это усовершенствованная версия самолета MFI-17 компании "Сааб" (Saab), проект которого был приобретен PAC в 1980-ые гг. Разработка MFI-395 "Супер Мушшак", оснащенного двигателем мощностью 260 л.с., началась в 1995 году. Первый полет самолет выполнил в августе 1996 года. На вооружение ВВС Пакистана MFI-395 был принят в мае 2001 года. Пакистанские ВВС получили около 50 "Супер Мушшак". Еще 20 самолетов были поставлены ВВС Саудовской Аравии, пять – ВВС Омана. УТС также был принят на вооружение ВВС Ирана и Ирака. В июне 2016 года было объявлено о подписании контракта на поставку УТС "Супер Мушшак" ВВС Катара, а в октябре – ВВС Нигерии.

Турция станет первой страной НАТО, на вооружение ВВС которой будут приняты УТС "Супер Мушшак".

В 2015 года представители Министерства обороны Пакистана объявили, что Турция передала Исламабаду 34 УТС T-37, что способствовало укреплению отношений в сфере обороны между двумя странами.
12.05.2017
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Страны
Ирак
Иран
Катар
Нигерия
Оман
Пакистан
Саудовская Аравия
Турция
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