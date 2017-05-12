СМИ узнали, какие воинские части первыми получат на вооружение "Армату"
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Демонстрация танка Т-14 Армата
Источник: © РИА Новости . Министерство обороны РФ
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Первые танки нового поколения Т-14 "Армата" поступят на вооружение первого гвардейского танкового полка Таманской дивизии после 2020 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на главное командование Сухопутных войск.
"Первый гвардейский танковый полк Таманской дивизии будет одной из первых воинских частей, которая получит на вооружение танки нового поколения Т-14 "Армата". Правда, произойдет это не раньше 2020 года. После того как новейшая боевая машина пройдет государственные испытания и будет принята на вооружение", - пишет газета.
"Известия" напомнили, что 1-й гвардейский полк совместно с Таманской дивизией был расформирован в 2009 году бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым. Министерство обороны в конце 2016 года решило заново сформировать полк.
Основной боевой танк Т-14 "Армата" - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, полностью российская разработка. Он построен на базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата", на базе которой можно производить танки, тяжелые боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.
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12.05.2017
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