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Замминистра обороны РФ обсудил с финским коллегой безопасность полетов над Балтикой

15.05.2017 ИТАР-ТАСС 134 0
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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что на встрече также обсудились вопросы безопасности в Европе, включая возможные шаги по снижению напряженности

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Заместители министров обороны России и Финляндии Александр Фомин и Юкка Юусти обсудили в Москве возможные шаги по снижению напряженности в Европе и безопасность полетов в Балтийском регионе, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в Москве состоялись консультации заместителя министра обороны РФ генерал-лейтенанта Александра Фомина со статс-секретарем - заместителем министра обороны Финляндии Юккой Юусти. На встрече обсудили вопросы безопасности в Европе, включая возможные шаги по снижению напряженности. Была подтверждена необходимость продолжения диалога по предотвращению инцидентов на море и обеспечению безопасности полетов в Балтийском регионе", - сказали в Минобороны.

Как рассказали в военном ведомстве, Фомин проинформировал коллегу из Финляндии об оценках ситуации в Сирии, а также усилиях России по созданию зон деэскалации в этой стране и оказанию гуманитарной помощи. Также замглавы Минобороны РФ подтвердил приглашение финских экспертов принять участие в Армейских международных играх - 2017 и Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

"Встреча прошла в конструктивном ключе. Достигнута договоренность о продолжении диалога по линии оборонных ведомств двух стран", - добавили в оборонном ведомстве.
12.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр

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