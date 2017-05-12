МО РФ подтвердило перехват самолета-разведчика США над Черным морем 9 мая
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Cамолет P-8 Poseidon
Источник: © US NAVY/EPA
Российский истребитель выполнил маневр "приветствия" американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета, отметили в ведомстве
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ подтвердило перехват американского самолета-разведчика P-8 Poseidon российским истребителем Су-30 9 мая над Черным морем. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
"Девятого мая около 12:00 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. После сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик P8A Poseidon", - сказали в Минобороны.
"Российский истребитель выполнил маневр "приветствия" американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром базирования", - добавили в военном ведомстве.
Ранее телекомпания NBC со ссылкой на американские ВМС сообщила, что истребитель ВКС РФ пролетел на расстоянии менее семи метров от патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon ВМС США 9 мая в воздушном пространстве над Черным морем. При этом, по данным СМИ, речь шла об истребителе Су-27. Как сообщила телекомпания, американской самолет совершал обычный патрульный полет. Представитель ВМС США Памела Кунзи заявила телеканалу, что, по оценке командира экипажа американского самолета, действия обоих воздушных судов были профессиональными и безопасными.
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12.05.2017
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