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Российские десантники начали готовиться к соревнованиям "Рязанский кремль-2017"

15.05.2017 ИТАР-ТАСС 177 0
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БМД-4М
Торжественная церемония передачи батальонного комплекта десантной БМД-4М бойцам Рязанского парашютно-десантного полка
Источник: http://www.tplants.com/

Международные соревнования по парашютному спорту пройдут в конце мая

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Подготовка военнослужащих Воздушно-десантных войск к международным соревнованиям по парашютному спорту "Кубок ЦСПК "Рязанский кремль - 2017" началась в Рязани. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"К стартам готовятся более 100 спортсменов, из них около 40 женщин. Им предстоит выполнить около 3 тыс. прыжков с парашютом с различных высот, - отметили в военном ведомстве. - Подготовка проводится в рамках учебно-тренировочного сбора, который продлится до 22 мая"

По окончании отборочных стартов будет определен состав сборной команды, в которую включат по пять мужчин и женщин. Все они на заключительных соревнованиях будут бороться за победу в трех упражнениях: точность приземления, одиночная и групповая акробатика.

Международные соревнованиям по парашютному спорту "Кубок ЦСПК "Рязанский кремль-2017" пройдут в конце мая.
12.05.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
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Минoбороны РФ

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