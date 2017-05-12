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Рунет защитят от зарубежной прослушки

12.05.2017 Известия.ru 558 0
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Оставить трафик внутри страны
Источник: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Минкомсвязи предлагает замкнуть российский трафик на территории страны

Минкомсвязи хочет оставить российский трафик внутри страны. Новая инициатива описана в проекте "Цифровая экономика", подготовленном Минкомсвязи и направленном на согласование в заинтересованные ведомства. Сейчас большая часть данных от одного российского пользователя сети к другому идет через другие страны. Эксперты считают, что предлагаемые регулятором меры направлены на защиту трафика от прослушки за рубежом.

В разделе "Информационная безопасность" проекта программы "Цифровая экономика" говорится, что к 2020 году доля внутреннего трафика российского сегмента сети интернет, маршрутизируемая через иностранные серверы, должна снизиться до 5%.

В документе уточняется, что сейчас этот показатель составляет 60%. При этом довести долю до показателя ниже 5% до 2025 года не удастся.

— Периодически возникает ситуация, когда два российских оператора начинают передавать друг другу потоки информации через зарубежные точки обмена трафиком, — сообщил гендиректор Технического центра интернет Алексей Платонов.

Источник "Известий" на телекоммуникационном рынке рассказал, что сегодня основные точки маршрутизации интернет-трафика — это Франкфурт, Стокгольм и Амстердам. Стоимость подключения к сети там в семь раз меньше, чем в России. Это вызвано экономическими причинами — в первую очередь большой конкуренцией.

По мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, порог в 5% связан с тем, что на некоторых территориях нашей страны маршрутизация возможна только через заграницу. Например, такая ситуация в Калининграде.

В пресс-службе "Ростелекома" объяснили ограничение в 5% необходимостью резервного маршрута для данных.

Руководитель проекта "Нетоскоп" (ресурс, посвященный информационной безопасности в доменном пространстве) Павел Храмцов рассказал, что замыкание российского трафика внутри страны направлено на защиту от потенциальной прослушки со стороны иностранцев. Российский трафик за границей могут сохранять, а потом, при необходимости, расшифровывать. Содержимое нешифрованного трафика прочитать нетрудно, с шифрованным (https) могут возникнуть проблемы, однако через 10–15 лет технологии могут позволить получить доступ к этим данным.

Российский трафик за границей могут сохранять, а при необходимости - расшифровывать.

— Безопасность и стабильность экономического развития России сегодня находятся в обратной зависимости от иностранных информационных технологий, систем и платформ, — заявил директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин. — Трафик — не исключение, нужно стремиться локализовать внутренние процессы, обходиться без заграничных серверов.

Прогноз снижения доли внутреннего трафика, проходящего через иностранные серверы, до 5% к 2020 году Арсений Щельцин считает крайне оптимистичным.

В пресс-службе "Ростелекома" отметили, что изменение маршрутизации не станет большой проблемой для российских провайдеров — это недорого, и выполнить требование Минкомсвязи, когда оно поступит, будет несложно.

В пресс-службе Минкомсвязи отказались от комментариев.


Владимир Зыков
12.05.2017
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Страны
Россия
Компании
Минкомсвязь России
Проекты
2020-й год
ИТ

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