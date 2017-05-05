Швейцария испытала двухместный стратосферный самолет на солнечных батареях



Полет SolarStratos в стратосфере в представлении художника

Источник: SolarXplorers Полет SolarStratos в стратосфере в представлении художникаИсточник: SolarXplorers

В Швейцарии состоялся первый полет двухместного самолета SolarStratos, который работает на электроэнергии, вырабатываемой солнечными батареями на крыльях. Об этом сообщает Швейцарская национальная телерадиокомпания SRG SSR.

На сегодняшний день существует несколько проектов электросамолетов, в том числе использующих солнечные батареи для подзарядки аккумуляторов. Тем не менее, в большинстве случаев речь идет о частичной подзарядке, и самолеты, полностью работающие на энергии от солнечных батарей, в меньшинстве.

Самолет SolarStratos получает всю необходимую энергию от солнечных батарей на крыльях площадью 22 квадратных метра. Двухместный самолет весит 450 килограммов при длине 8,5 метров и размахе крыла 24,8 метра. Первый полет самолета состоялся на аэродроме города Пайерн 5 мая 2017 года. SolarStratos поднялся в воздух под управлением Дамиана Хишиера (Damian Hischier), полет проходил на высоте 250-300 метров продлился шесть минут. К концу 2018 года создатели SolarStratos планируют достигнуть на нем рекордной для самолета на солнечных батареях высоты в 25 тысяч метров.

Создатели самолета планируют использовать его для коммерческих полетов в стратосферу. У самолета негерметичная кабина, поэтому пилот и пассажир должны будут надевать скафандры. Как отмечает SRG SSR, для этого будут использоваться ультра-легкие скафандры, спроектированные российской фирмой «Звезда».

Существуют и другие самолеты на солнечных батареях. Например, американский VO-Substrata, разработанный компанией Luminati Aerospace, планируется превратить в стратосферный беспилотник. Кроме того, в 2016 году самолет Solar Impulse 2, также работающий на солнечных батареях, завершил кругосветное путешествие. Пилоты Андре Боршберг и Бертран Пикар пролетели 40 тысяч километров вместо запланированных 35, путешествие продлилось год, пять месяцев и семнадцать дней. Подробнее о Solar Impulse 2 можно прочитать в материале N+1 «Одноместный тихоход».

Николай Воронцов