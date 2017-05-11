Гособоронзаказ. Потратить или заработать?
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Заместитель руководителя ФАС России Максим Александрович Овчинников
Источник: http://dfnc.ru/
Давно назрела необходимость изменения системы ценообразования и расчета прибыли на продукцию гособоронзаказа.
Одна из задач нового подхода к проблеме состоит в том, чтобы стимулировать производителей к внедрению современных производственных и управленческих технологий, позволяющих значительно снизить издержки.
О новых концептуальных изменениях в ценообразовании, которые ожидают исполнителей гособоронзаказа, в эксклюзивном интервью журналу «Новый оборонный заказ. Стратегии» рассказал заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников.
- Максим Александрович, у ФАС есть целый ряд предложений по совершенствованию системы государственного регулирования цен в сфере ГОЗ. В чем они заключаются? И какова в целом концепция предлагаемых изменений?
- Основная идея состоит в том, чтобы в систему контроля за ценами в сфере ГОЗ внедрить механизмы, стимулирующие предприятия ОПК идти на снижение издержек, оптимизировать производство и повышать эффективность своей работы. Дело в том, что действующая система на практике как раз дестимулирует предприятия снижать затраты и декларировать их снижение государственному заказчику и контролирующим органам.
Причина проста: если в текущем году вы снижаете издержки, то в следующем вам снижают финансирование. Это прямое следствие применения предельного норматива рентабельности по правилу «20+1» (20% - максимум на свои затраты и 1% на затраты привнесённые). Таков норматив рентабельности, сверх которого предприятие не может получить прибыль. По факту это порядка 5-10% процентов от общей себестоимости продукции. Вот представьте, что вам утвердили норматив 10%. Понятно, что 10% от 100 рублей издержек, и 10% от 200 рублей – это разные финансовые результаты. В итоге, чтобы получить максимальную прибыль в абсолютном выражении, вы заинтересованы в увеличении затрат. То есть база для определения цены у вас – себестоимость.
Как можно уйти от этого демативационного эффекта? В условиях конкурентного рынка материалов и комплектующих для определения экономически обоснованной цены должен использоваться метод сопоставимых рынков. Например, при формировании сметы на производство самолета стоимость алюминия вы будете считать не затратным методом, как в случае закупки у единственного поставщика, а исходя из биржевых индикаторов. Таким образом, та продукция, которая обращается на конкурентном рынке, будет закладывать рыночный метод формирования стоимости.
В том случае, если вы имеете дело с монопольной продукцией, используется затратный метод определения стоимости. Но и сам затратный метод мы предлагаем существенно откорректировать. Нужно один раз определить базовую цену на продукцию монополиста по правилу «20+1», а дальше, если предприятие продолжает производство этой продукции еще несколько лет, осуществлять индексацию этой цены с применением соответствующего индекса-дефлятора. В этом случае вся экономия, достигнутая за счет снижения затрат, остается в руках предприятия, и никто не может «изъять» её.
- А предполагается как-то регламентировать использование дополнительной прибыли предприятия? На что она может быть направлена?
- Нет. Создаётся экономический стимул, чтобы реально работать с издержками и повышать эффективность. Прибыль остается на предприятии и используется по его усмотрению.
- То есть, строго говоря, учредители могут всю прибыль разложить по карманам, а могут пустить на модернизацию производства и развитие, скажем, конверсии.
- Ну, обычно не бывает так, чтобы возникла экономия, а потом – модернизация производства. Как правило, сначала вкладываются деньги в логистику, процессы, технологии, а потом получают ту экономию, о которой мы говорим. Поэтому мы и предлагаем не регламентировать вопрос о том, как предприятие может расходовать свою прибыль. Мы ведь работаем и с частными компаниями. Значит, с точки зрения инвестиционной привлекательности работа в сфере ГОЗ должна предоставлять условия, как минимум, не хуже тех, что существуют на рынке гражданской продукции. Параллельно это позволит добиться повышения эффективности предприятий оборонно-промышленного комплекса и снижения себестоимости продукции.
- Идеи по изменениям в системе ценообразования касаются, в первую очередь, головных исполнителей и единственных поставщиков?
-Да. Учитывая, что все они, так или иначе, работают в системе кооперации, создавая продукцию военного назначения. И ещё одна особенность документа, который мы разрабатываем, в том, что его нормы будут распространяться на всех исполнителей гособоронзаказа на любой ступеньке кооперации.
- Сегодня огромное количество предприятий не находят ответы на свои вопросы, не являясь ни единственным, ни головным поставщиком, но работая, как исполнители в цепочке кооперации. Как перемены коснутся их?
- Действительно, сегодня есть некоторый правовой вакуум, когда предприятия не понимают, какие «правила игры» на них распространяются. В том нормативном акте, который мы сейчас готовим, всё будет, как говорится, разложено по полочкам. Вне зависимости от того, головной ты исполнитель гособоронзаказа или не головной, если ты производишь продукцию, используемую в создании вооружений и военной техники, значит, на тебя распространяются все правила, содержащиеся в новом документе о регулировании цен.
Тут следует учесть, что цена рассчитывается как плановая на год. Например, нужно рассчитать цену на самолёт. В производстве задействована огромная номенклатура продукции разного уровня сложности: алюминий, специальное сырье, двигатели, авионика и т.д. Раньше подход был простой – всё считалось по затратному метод. А это не всегда хорошо. Ибо если падает рынок алюминия, то почему вы учитываете цену прошлого года да ещё плюс индекс-дефлятор? Это несправедливо и неправильно. Бывает обратная ситуация, когда предприятие приходит утверждать цену у госзаказчика и объясняет, что алюминий на рынке вырос на 30%, поскольку на бирже так сформировалась цена, и нет возможности купить его дешевле. А представитель заказчика применяет индекс-дефлятор в 5%.
Мы в своем акте все эти проблемы урегулировали. При формировании плановой цены на конечное изделие, если на какие-то комплектующие цена формируется на рынке, то и учитываться должна рыночная цена вне зависимости от того, на каком уровне кооперации она сформируется. Плановая цена рассчитывается всегда на следующий год. И для того, чтобы быть уверенными, что нам приносят сметы с адекватными расценками, мы должны, конечно, проверять эти цены по всем позициям, учитывая наличие рыночного индикатора или применяя затратный способ с нормой рентабельности в пределах «20+1».
- И тут сразу возникает вопрос относительно сроков урегулирования разногласий по формированию цен в сфере ГОЗ. Исполнители часто жалуются на затянутость этой процедуры.
- Проблема по срокам размещения гособоронзаказа возникает не из-за разногласий, а из-за того, что документы от предприятий, как правило, слишком поздно представляются на рассмотрение заказчика. Документы начинают поступать в феврале текущего года, в то время как 1 апреля уже должен быть заключен контракт. Мы предлагаем начинать эту работу существенно раньше, чтобы избежать неоправданных срывов по срокам заключения контрактов.
11 мая 2017г., Москва
Беседовала Александра Григоренко
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11.05.2017
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