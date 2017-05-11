Гособоронзаказ. Потратить или заработать?



Заместитель руководителя ФАС России Максим Александрович Овчинников

Источник: http://dfnc.ru/ Заместитель руководителя ФАС России Максим Александрович ОвчинниковИсточник: http://dfnc.ru/

Давно назрела необходимость изменения системы ценообразования и расчета прибыли на продукцию гособоронзаказа.

Одна из задач нового подхода к проблеме состоит в том, чтобы стимулировать производителей к внедрению современных производственных и управленческих технологий, позволяющих значительно снизить издержки.

О новых концептуальных изменениях в ценообразовании, которые ожидают исполнителей гособоронзаказа, в эксклюзивном интервью журналу «Новый оборонный заказ. Стратегии» рассказал заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников.

- Максим Александрович, у ФАС есть целый ряд предложений по совершенствованию системы государственного регулирования цен в сфере ГОЗ. В чем они заключаются? И какова в целом концепция предлагаемых изменений?

- Основная идея состоит в том, чтобы в систему контроля за ценами в сфере ГОЗ внедрить механизмы, стимулирующие предприятия ОПК идти на снижение издержек, оптимизировать производство и повышать эффективность своей работы. Дело в том, что действующая система на практике как раз дестимулирует предприятия снижать затраты и декларировать их снижение государственному заказчику и контролирующим органам.

Причина проста: если в текущем году вы снижаете издержки, то в следующем вам снижают финансирование. Это прямое следствие применения предельного норматива рентабельности по правилу «20+1» (20% - максимум на свои затраты и 1% на затраты привнесённые). Таков норматив рентабельности, сверх которого предприятие не может получить прибыль. По факту это порядка 5-10% процентов от общей себестоимости продукции. Вот представьте, что вам утвердили норматив 10%. Понятно, что 10% от 100 рублей издержек, и 10% от 200 рублей – это разные финансовые результаты. В итоге, чтобы получить максимальную прибыль в абсолютном выражении, вы заинтересованы в увеличении затрат. То есть база для определения цены у вас – себестоимость.

Как можно уйти от этого демативационного эффекта? В условиях конкурентного рынка материалов и комплектующих для определения экономически обоснованной цены должен использоваться метод сопоставимых рынков. Например, при формировании сметы на производство самолета стоимость алюминия вы будете считать не затратным методом, как в случае закупки у единственного поставщика, а исходя из биржевых индикаторов. Таким образом, та продукция, которая обращается на конкурентном рынке, будет закладывать рыночный метод формирования стоимости.

В том случае, если вы имеете дело с монопольной продукцией, используется затратный метод определения стоимости. Но и сам затратный метод мы предлагаем существенно откорректировать. Нужно один раз определить базовую цену на продукцию монополиста по правилу «20+1», а дальше, если предприятие продолжает производство этой продукции еще несколько лет, осуществлять индексацию этой цены с применением соответствующего индекса-дефлятора. В этом случае вся экономия, достигнутая за счет снижения затрат, остается в руках предприятия, и никто не может «изъять» её.

- А предполагается как-то регламентировать использование дополнительной прибыли предприятия? На что она может быть направлена?

- Нет. Создаётся экономический стимул, чтобы реально работать с издержками и повышать эффективность. Прибыль остается на предприятии и используется по его усмотрению.

- То есть, строго говоря, учредители могут всю прибыль разложить по карманам, а могут пустить на модернизацию производства и развитие, скажем, конверсии.

- Ну, обычно не бывает так, чтобы возникла экономия, а потом – модернизация производства. Как правило, сначала вкладываются деньги в логистику, процессы, технологии, а потом получают ту экономию, о которой мы говорим. Поэтому мы и предлагаем не регламентировать вопрос о том, как предприятие может расходовать свою прибыль. Мы ведь работаем и с частными компаниями. Значит, с точки зрения инвестиционной привлекательности работа в сфере ГОЗ должна предоставлять условия, как минимум, не хуже тех, что существуют на рынке гражданской продукции. Параллельно это позволит добиться повышения эффективности предприятий оборонно-промышленного комплекса и снижения себестоимости продукции.

- Идеи по изменениям в системе ценообразования касаются, в первую очередь, головных исполнителей и единственных поставщиков?

-Да. Учитывая, что все они, так или иначе, работают в системе кооперации, создавая продукцию военного назначения. И ещё одна особенность документа, который мы разрабатываем, в том, что его нормы будут распространяться на всех исполнителей гособоронзаказа на любой ступеньке кооперации.

- Сегодня огромное количество предприятий не находят ответы на свои вопросы, не являясь ни единственным, ни головным поставщиком, но работая, как исполнители в цепочке кооперации. Как перемены коснутся их?

- Действительно, сегодня есть некоторый правовой вакуум, когда предприятия не понимают, какие «правила игры» на них распространяются. В том нормативном акте, который мы сейчас готовим, всё будет, как говорится, разложено по полочкам. Вне зависимости от того, головной ты исполнитель гособоронзаказа или не головной, если ты производишь продукцию, используемую в создании вооружений и военной техники, значит, на тебя распространяются все правила, содержащиеся в новом документе о регулировании цен.

Производитель продукции, не имеющей аналогов, действует в рамках затратного метода и сопутствующих ему инструментов. Если предприятие поставляет продукцию, торгуемую на сырьевой или товарной бирже, то к нему применяется рыночный метод ценообразования, метод сопоставимых рынков. Если предприятие продает товар, который не является биржевым, но обращается на конкурентном рынке, то используется метод сопоставления рыночных цен.

Тут следует учесть, что цена рассчитывается как плановая на год. Например, нужно рассчитать цену на самолёт. В производстве задействована огромная номенклатура продукции разного уровня сложности: алюминий, специальное сырье, двигатели, авионика и т.д. Раньше подход был простой – всё считалось по затратному метод. А это не всегда хорошо. Ибо если падает рынок алюминия, то почему вы учитываете цену прошлого года да ещё плюс индекс-дефлятор? Это несправедливо и неправильно. Бывает обратная ситуация, когда предприятие приходит утверждать цену у госзаказчика и объясняет, что алюминий на рынке вырос на 30%, поскольку на бирже так сформировалась цена, и нет возможности купить его дешевле. А представитель заказчика применяет индекс-дефлятор в 5%.

Мы в своем акте все эти проблемы урегулировали. При формировании плановой цены на конечное изделие, если на какие-то комплектующие цена формируется на рынке, то и учитываться должна рыночная цена вне зависимости от того, на каком уровне кооперации она сформируется. Плановая цена рассчитывается всегда на следующий год. И для того, чтобы быть уверенными, что нам приносят сметы с адекватными расценками, мы должны, конечно, проверять эти цены по всем позициям, учитывая наличие рыночного индикатора или применяя затратный способ с нормой рентабельности в пределах «20+1».

- И тут сразу возникает вопрос относительно сроков урегулирования разногласий по формированию цен в сфере ГОЗ. Исполнители часто жалуются на затянутость этой процедуры.

- Проблема по срокам размещения гособоронзаказа возникает не из-за разногласий, а из-за того, что документы от предприятий, как правило, слишком поздно представляются на рассмотрение заказчика. Документы начинают поступать в феврале текущего года, в то время как 1 апреля уже должен быть заключен контракт. Мы предлагаем начинать эту работу существенно раньше, чтобы избежать неоправданных срывов по срокам заключения контрактов.

11 мая 2017г., Москва

Беседовала Александра Григоренко