"Северсталь": ЧП на "Адмирале Кузнецове" не связано с качеством троса



Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов

Источник: © РИА Новости . Министерство обороны Великобритании Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал КузнецовИсточник: © РИА Новости . Министерство обороны Великобритании

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Версия о том, что инцидент с самолетом Су-33 на авианосце "Адмирал Кузнецов" произошел из-за некачественного троса аэрофинишера, не подтвердилась, сообщила в четверг пресс-служба компании "Северсталь".

Истребитель Су-33 после выполнения боевой задачи в Сирии 5 декабря прошлого года при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов" выкатился за пределы палубы. Инцидент произошел после обрыва троса аэрофинишера. Пилот истребителя успел катапультироваться, его доставила на борт поисково-спасательная служба.

"Министерство обороны РФ, проводящее расследование в отношении причин крушения военного самолета Су-33 над акваторией Средиземного моря во время выполнения посадки на палубу тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" 5 декабря 2016 года, проинформировало руководство "Северсталь" о следующих выводах: версия применения некачественного каната производства АО "Редаелли ССМ" в аэрофинишере не подтвердилась. Претензий к качеству канатов нет", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что ранее проведенные испытания образцов на соответствие требованиям в лаборатории ФГУП "Крыловский государственный научный центр" в Санкт-Петербурге также подтвердили, что канаты соответствуют предъявляемым требованиям.