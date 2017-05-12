Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Северсталь": ЧП на "Адмирале Кузнецове" не связано с качеством троса

12.05.2017 РИА Новости 1372 5
0
Понравилась новость?
 +1
Адмирал Кузнецов
Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов
Источник: © РИА Новости . Министерство обороны Великобритании

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Версия о том, что инцидент с самолетом Су-33 на авианосце "Адмирал Кузнецов" произошел из-за некачественного троса аэрофинишера, не подтвердилась, сообщила в четверг пресс-служба компании "Северсталь".

Истребитель Су-33 после выполнения боевой задачи в Сирии 5 декабря прошлого года при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов" выкатился за пределы палубы. Инцидент произошел после обрыва троса аэрофинишера. Пилот истребителя успел катапультироваться, его доставила на борт поисково-спасательная служба.

"Министерство обороны РФ, проводящее расследование в отношении причин крушения военного самолета Су-33 над акваторией Средиземного моря во время выполнения посадки на палубу тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" 5 декабря 2016 года, проинформировало руководство "Северсталь" о следующих выводах: версия применения некачественного каната производства АО "Редаелли ССМ" в аэрофинишере не подтвердилась. Претензий к качеству канатов нет", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что ранее проведенные испытания образцов на соответствие требованиям в лаборатории ФГУП "Крыловский государственный научный центр" в Санкт-Петербурге также подтвердили, что канаты соответствуют предъявляемым требованиям.
11.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Су-33
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
Авианосец

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
Павел 1978
7950
№1
12.05.2017 11:35
а в чём тогда собака порылась?
+1
Сообщить модератору
RU
gerrfrost
2644
№2
12.05.2017 12:14
Цитата, Павел 1978 сообщ. №1
а в чём тогда собака порылась?
М.б. всё же человеческий фактор?
0
Сообщить модератору
RU
arcad2000
109
№3
12.05.2017 17:08
Традиционно, никто не виноват. Оно само.
0
Сообщить модератору
LT
C162938X
195
№4
13.05.2017 00:43
Цитата, arcad2000 сообщ. №3
Традиционно, никто не виноват. Оно само.

Это называется по-научному "стечение маловероятных обстоятельств, приведших к катастрофе". Чаще всего в авиации так и бывает: десятки причин с вероятностью 0.1 по-отдельности, но которые вдруг образовали одно событие, которое и привело к катастрофе. Пока что вывод один: трос тут не при чём. Вероятнее всего, если произошёл обрыв и выкатка за палубу, то это превышение посадочной скорости. Причём значительное, если уж обрыв образовался! Это просто логика: Трос оборвался? Да! Проверка тросов показала их "дефективность"? Нет! Что тогда остаётся? Только превышение скорости при посадке.
--------------
(Ну или диверсия - кто-то специально "подпилил" трос... Но сейчас не сталинские времена - в те времена эта версия как раз и была бы основной для составления расстрельного списка).
0
Сообщить модератору
RU
Дон36
259
№5
13.05.2017 02:48
Произошло ЧП,в результате которого бюджету РФ нанесен значительный ущерб и только чудом удалось избежать человеческих жертв и никто якобы не виноват?! Да не смешите меня. Хватит уже отмазывать блатных проходимцев от давно заслуженной ими тюрьмы и отставки !
+1
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.05 05:23
  • 14
В Набережных Челнах показали новые тягачи для стратегических и зенитных ракет
  • 13.05 03:59
  • 956
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.05 03:54
  • 4
Валерий Побежимов: «Шойгу – это сибиряк, что вы! Он всех вытащит и всех победит»
  • 13.05 03:44
  • 1
Ржавые амбиции
  • 13.05 03:28
  • 1
Крах российской "Арматы" (Диалог.ua, Украина)
  • 13.05 03:22
  • 4
МиГ-29. Достоинства и недостатки
  • 13.05 03:13
  • 1
Украина и Турция намерены сотрудничать в создании беспилотной техники
  • 13.05 02:58
  • 1
Какое оружие Россия и Турция могут предложить друг другу
  • 13.05 02:56
  • 2
Роботы вступают в борьбу с агрессивными видами животных
  • 13.05 02:50
  • 1
Два передаваемых Тайваню бывших американских фрегата прибудут в порт назначения 13 мая
  • 13.05 02:48
  • 5
"Северсталь": ЧП на "Адмирале Кузнецове" не связано с качеством троса
  • 13.05 00:14
  • 42
"Черные дыры" и красные линии
  • 12.05 23:39
  • 31
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 12.05 22:44
  • 2
В России разработали стратегию экономической безопасности до 2030 года
  • 12.05 22:15
  • 29
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
другие обсуждаемые темы