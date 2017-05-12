"Северсталь": ЧП на "Адмирале Кузнецове" не связано с качеством троса
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Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов
Источник: © РИА Новости . Министерство обороны Великобритании
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Версия о том, что инцидент с самолетом Су-33 на авианосце "Адмирал Кузнецов" произошел из-за некачественного троса аэрофинишера, не подтвердилась, сообщила в четверг пресс-служба компании "Северсталь".
Истребитель Су-33 после выполнения боевой задачи в Сирии 5 декабря прошлого года при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов" выкатился за пределы палубы. Инцидент произошел после обрыва троса аэрофинишера. Пилот истребителя успел катапультироваться, его доставила на борт поисково-спасательная служба.
"Министерство обороны РФ, проводящее расследование в отношении причин крушения военного самолета Су-33 над акваторией Средиземного моря во время выполнения посадки на палубу тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" 5 декабря 2016 года, проинформировало руководство "Северсталь" о следующих выводах: версия применения некачественного каната производства АО "Редаелли ССМ" в аэрофинишере не подтвердилась. Претензий к качеству канатов нет", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что ранее проведенные испытания образцов на соответствие требованиям в лаборатории ФГУП "Крыловский государственный научный центр" в Санкт-Петербурге также подтвердили, что канаты соответствуют предъявляемым требованиям.
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11.05.2017
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gerrfrost
2644
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№2
12.05.2017 12:14
Цитата, Павел 1978 сообщ. №1
а в чём тогда собака порылась?М.б. всё же человеческий фактор?
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C162938X
195
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№4
13.05.2017 00:43
Цитата, arcad2000 сообщ. №3
Традиционно, никто не виноват. Оно само.
Это называется по-научному "стечение маловероятных обстоятельств, приведших к катастрофе". Чаще всего в авиации так и бывает: десятки причин с вероятностью 0.1 по-отдельности, но которые вдруг образовали одно событие, которое и привело к катастрофе. Пока что вывод один: трос тут не при чём. Вероятнее всего, если произошёл обрыв и выкатка за палубу, то это превышение посадочной скорости. Причём значительное, если уж обрыв образовался! Это просто логика: Трос оборвался? Да! Проверка тросов показала их "дефективность"? Нет! Что тогда остаётся? Только превышение скорости при посадке.
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(Ну или диверсия - кто-то специально "подпилил" трос... Но сейчас не сталинские времена - в те времена эта версия как раз и была бы основной для составления расстрельного списка).
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Дон36
259
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№5
13.05.2017 02:48
Произошло ЧП,в результате которого бюджету РФ нанесен значительный ущерб и только чудом удалось избежать человеческих жертв и никто якобы не виноват?! Да не смешите меня. Хватит уже отмазывать блатных проходимцев от давно заслуженной ими тюрьмы и отставки !
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