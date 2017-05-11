Песков опроверг сообщения о замене российского посла в США
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Дмитрий Песков
Источник: © РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Кремль отвергает предположения о возможной замене российского посла в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал сообщения СМИ о готовящемся назначении замглавы МИД Анатолия Антонова новым руководителем российского диппредставительства в Штатах.
"Кадровые перестановки мы не анонсируем, если и когда президентом будут подписаны соответствующие указы, мы об этом сообщим", - подчеркнул Песков.
В ответ на вопрос, похожа ли ситуация на обмен: президент США Дональд Трамп увольняет директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых связей с Россией, а Москва заменяет посла в США Сергея Кисляка, Песков сказал: "Нет, не похоже, никаких обменов нашими послами мы не производим".
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации до конца месяца проведут слушания по поводу назначения Антонова послом в США. По данным издания, Антонов может отправиться в Вашингтон в июле - после первой личной встречи президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая должна состояться на полях саммита G20 в Гамбурге.
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11.05.2017
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