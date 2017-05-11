Ушаков: Лавров не передавал Трампу никакого послания от Путина
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Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
Источник: МИД России
СОЧИ, 11 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обменивались посланиями через министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Не было", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, обменивались ли Путин и Трамп посланиями в рамках визита Лаврова в Вашингтон.
Лавров в ходе первого за несколько лет визита в Вашингтон провел переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном и встретился с Трампом. По итогам визита было заявлено, что, несмотря на все сложности, Москва и Вашингтон "могут и должны" вместе содействовать урегулированию международных проблем, в том числе в Сирии.
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11.05.2017
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