Ушаков: Лавров не передавал Трампу никакого послания от Путина



Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017

Источник: МИД России Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017Источник: МИД России

СОЧИ, 11 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обменивались посланиями через министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Не было", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, обменивались ли Путин и Трамп посланиями в рамках визита Лаврова в Вашингтон.

Лавров в ходе первого за несколько лет визита в Вашингтон провел переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном и встретился с Трампом. По итогам визита было заявлено, что, несмотря на все сложности, Москва и Вашингтон "могут и должны" вместе содействовать урегулированию международных проблем, в том числе в Сирии.