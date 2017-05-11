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Исследовательское судно "Академик Александров" передадут ВМФ РФ в 2018 году

12.05.2017 Прайм-ТАСС 248 0
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Морское судно обеспечения пр.20183 "Академик Александров". Источник: Военное обозрение

Судно уже было выведено из эллинга, вскоре его пустят на воду

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно "Академик Александров" проекта 20183 планируется передать Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ в конце 2018 года. Об этом журналистам сообщил представитель ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"Завершающий этап достройки судна будет выполняться на плаву. В 2018 году судно выйдет в море для выполнения программы заводских ходовых и государственных испытаний. Плановый срок передачи "Академика Александрова" в состав Военно-морского флота России - четвертый квартал 2018 года", - сказал он.

Дыгало пояснил, что в Центре судоремонта "Звездочка" судно было выведено из эллинга. Через некоторое время его спустят на воду.

Океанографическое исследовательское судно "Академик Александров" - многоцелевое судно усиленного ледового класса. Оно предназначено для проведения исследовательских работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике. "Академик Александров" способен вести мониторинг районов деятельности флота, проведения испытаний, мест нахождения потенциально опасных донных объектов, районов экономической деятельности, выполнять установку донного навигационного, контрольно-измерительного и другого оборудования.

Судно "Академик Александров" спроектировано центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", заложено в Центре судоремонта "Звездочка" в декабре 2012 года. Его водоизмещение составляет 5400 тонн, скорость достигает 14 узлов, в экипаж входят 65 человек. На "Академике Александрове" предусмотрена взлетно-посадочная площадка для одного многоцелевого вертолета Ка-27. Судно способно преодолевать однолетние арктические льды при толщине до 0,8 м в зимне-весеннюю навигацию и до метра - в летне-осеннюю.

"Академик Александров" является третьим в серии четырех судов специального назначения, спроектированных на базе вспомогательного судна проекта 20180. Головное судно проекта, получившее название "Звездочка", передано в состав ВМФ России в 2010 году. Морской транспорт вооружения "Академик Ковалев" принят в состав Тихоокеанского флота в 2015 году и выполняет задачи в составе группировки на Камчатке. Четвертое судно ("Академик Макеев") заложили в 2015 году, оно будет передано в состав ВМФ в 2018 году.
11.05.2017
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принадлежат Прайм-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Компании
Звездочка
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
Арктика
ТОФ

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