Песков: визит Лаврова в США стал продолжением разговора Путина и Трампа
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Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
Источник: МИД России
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Контакты министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом осуществлялись в продолжение разговора между лидерами двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, контакты министра Лаврова осуществлялись в продолжение разговора, который состоялся недавно по телефону между двумя президентами", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли Лавров передал послание от президента России Трампу.
Лавров в ходе первого за несколько лет визита в Вашингтон провел переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном и встретился с Трампом. По итогам визита было заявлено, что, несмотря на все сложности, Москва и Вашингтон "могут и должны" вместе содействовать урегулированию международных проблем, в том числе в Сирии.
Согласно сообщению посольства Украины в США на странице в Facebook, Трамп накануне принял министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.
Отвечая на вопрос журналиста о том, как в Кремле оценивают переговоры Трампа с украинской делегацией в аналогичном с российской составе, Песков сказал: "Это не наш вопрос, мы не можем как-то оценить".
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11.05.2017
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