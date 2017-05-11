В Совбезе заявили о растущей угрозе использования химоружия в России

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Источник: © РИА Новости . Виталий Белоусов Здание ФСБИсточник: © РИА Новости . Виталий Белоусов

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Угроза применениями террористами химических и отравляющих веществ на территории России растет, необходимы меры по ее упреждению, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов.

"Неоднократные факты применения отравляющих веществ и высокотоксичных химикатов международными террористическими группировками свидетельствуют о росте угрозы использования химических и отравляющих веществ в террористических целях на территории Российской Федерации", - сказал Павлов журналистам в интервью, приуроченном к предстоящему в июне 25-летию Совбеза РФ.

"Это ставит на повестку дня вопрос об упреждающих мерах, направленных на выявление, предупреждение и пресечение доступа террористов к ядерным, радиоактивным, химическим и биологическим материалам", - добавил он.