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На Северном Кавказе за пять лет предотвратили 300 терактов

12.05.2017 РИА Новости 237 0
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Работник ФСБ
Работник ФСБ
Источник: © РИА Новости . Андрей Стенин

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Свыше 300 преступлений террористического характера в течение пяти последних лет удалось предотвратить на Северном Кавказе российским спецслужбам и правоохранительным органам, сообщил помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов.

"Своевременно принятыми органами безопасности и правопорядка мерами предотвращено более 300 преступлений террористической направленности", - сказал Павлов журналистам в интервью, приуроченном к предстоящему в июне 25-летию Совбеза РФ.

"С 2012 по 2016 годы в ходе проведения специальных мероприятий и контртеррористических операций на Северном Кавказе при оказании вооруженного сопротивления уничтожено более 1200 бандитов, среди которых 201 бандглаварь. Задержано более 3600 членов бандподполья, склонено к отказу от противоправной деятельности 304 боевика и их пособников", - отметил Павлов.

Также при выполнении оперативно-разыскных мероприятий изъято более 1,5 тысяч самодельных взрывных устройств, 6,3 тысячи единиц стрелкового оружия и около шести тонн взрывчатых веществ.
11.05.2017
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Страны
Россия

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