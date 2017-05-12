Россия демонстрирует свое новое оружие для севера (Aftenposten, Норвегия)



Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВ

Источник: © РИА Новости, Александр Вильф Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВИсточник: © РИА Новости, Александр Вильф

"А можно еще одну фотографию?" - спрашивают любопытные русские лейтенанта А. Б. Кулакова на Тверской улице в центре Москвы.

"Конечно", - улыбается Кулаков и надевает на голову белый шлем.

Кулакова и его сослуживцев из новой арктической бригады называют "медведями спецназа". Здесь, на улице, он сейчас - самый популярный человек. Дети и девушки выстроились в очередь, чтобы сделать селфи.

Его задача как офицера на новехоньком зенитном комплексе "Тор-M2ДT" с ракетами Панцирь СА - сбивать истребители, вертолеты и ракеты в Арктике.

Это вооружение сейчас впервые демонстрируется в Москве во время грандиозного парада по случаю Дня победы.

Они должны действовать и при минус 50

Кулаков и его однополчане служат в одной из двух новых арктических бригад.

После праздничных дней в Москве "спецназовские медведи" отправятся на Кольский полуостров и на новую российскую военную базу на Земле Александры, в 300 км от восточной части Шпицбергена.

На технике - специальные гусеницы, которые испытывались в зимних условиях: они должны работать во льдах и снегах.

Вооружение должно быть в состоянии вытерпеть чудовищный арктический холод в минус 50 градусов и сбивать истребители на расстоянии 20 км.

Высказывания по поводу Севера обостряются

"Конфликты в арктическом регионе не имеют никакого потенциала", - заявил Путин в Архангельске в марте и предложил расширять сотрудничество в регионе, который в будущем станет важнейшим для России регионом в плане добычи природных ресурсов.

Вместе с тем Путин подверг жесткой критике натовские планы создания противоракетного щита.

"Это одна из важнейших проблем для безопасности в современном мире", - заявил Путин.

Впоследствии риторика обострилась - и в отношении Норвегии тоже.

Российский министр обороны раскритиковал Норвегию

В марте 8 тысяч солдат НАТО провели одно из крупнейших военных учений в Финнмарке примерно в 30 милях (300 километрах - прим. ред.) от границы.

"Военная структура НАТО продвигается и в сторону Арктики", - заметил министр обороны России Сергей Шойгу в апреле, на российском совещании, посвященном проблемам безопасности, а потом перешел к критике Норвегии.

"На севере Норвегии, недалеко от границы с Россией, создан современный центр обучения, где военные контингенты НАТО размещаются на основе ротации", - заявил Шойгу, сообщает ТАСС.

У границы с Россией подобной базы нет. Но с января 300 американских морских пехотинцев размещаются в Вэрнесе - в 1,5 тысячах километров от границы.

Управляемый из Кремля телеканал "Россия" утверждал в программе "60 минут", что "НАТО готовится к нападению на Россию".

Утверждается, что Норвегия и НАТО провоцируют Россию

В феврале посол России в Норвегии охарактеризовал отношения с Норвегией как "неудовлетворительные" и в интервью изданию High North News задал вопрос: хочет ли Норвегия "подвергнуть опасности границы"?

Россия также весьма бурно отреагировала на то, что Парламентская ассамблея НАТО 8-10 мая решила провести конференцию на Шпицбергене.

"Это провокация, которая может привести к дальнейшей эскалации напряженности в Арктике", - заявили в связи с этим российские власти.

Норвежская сторона отвергла критику, сославшись, в частности, на то, что парламентарии формально не являются частью НАТО.

8 мая НАТО начала новые военные учения в Эстонии, которые Москва также использует как аргумент в пользу того, что Россия находится в окружении.

Российское военное строительство на севере

Россия утверждает, что новые бригады должны защищать Северный морской путь длиной более 5 тысяч километров и обеспечивать безопасность России в Арктике.

Вот лишь несколько из многочисленных примеров укрепления военной мощи России на севере в последние два года:

• Количество учений в Северной Атлантике и Норвежском море сильно выросло, и русские сократили тот промежуток времени, в течение которого они должны информировать о них соседние страны, в частности, Норвегию.

• Ядерные силы на Кольском полуострове вблизи Норвегии наращиваются, что издание Barents Observer на этой неделе подтвердило документально с помощью нескольких спутниковых фотографий.

• Северный флот, на котором служат 5 тысяч солдат и моряков, после 2015 года получил, по данным Interfax, 25 новых кораблей.

• На натовские учения в Прибалтике в 2015 году Россия ответила направлением в Арктику за очень непродолжительное время 80 тысяч солдат и военной техники.

• До 2020 года будет создан целый ряд новых военных баз, заявил в марте российский министр обороны.

После посещения Путиным в апреле новой арктической военной базы российские военные выложили в сеть виртуальную экскурсию по базе.

Российская демонстрация силы над Аляской

Но российская военная активность все еще уступает активности Советского Союза.

По сравнению с НАТО русские располагают гораздо меньшими военными ресурсами - если не считать ядерные ракеты.

4 мая русские снова играли мускулами на Аляске, когда два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в сопровождении истребителя вошли в зону американской ПВО над международными водами.

По утверждениям американских СМИ, бомбардировщики находились всего лишь в 80 км от Аляски, это ближе, чем когда-либо.

Цирк и демонстрация силы

Россияне, с которыми корреспондент Aftenposten общался на улицах Москвы 9 мая, испытывали чувство радости и гордости, хотя плохая погода и смогла существенно подпортить праздник.

Парад 9 мая должен также показать, что русские что-то имеют за те 600 миллиардов крон (так в оригинале статьи - прим. ред.), которые в прошлом году были потрачены на военные нужды.

В 2016 году военный бюджет вырос на 5,9%, в то время как расходы по большинству других статей сокращаются, а уровень жизни падает.

"Смотри! Вот наши полярные медведи!" - с восторгом говорит русский папа и спрашивает лейтенанта Кулакова, может ли тот сфотографироваться с его сыном.

"Вы - лучшие в мире!"

Пер Андерс Юхансен (Per Anders Johansen) - корреспондент Aftenposten в Москве

Пер Юхансен (Per Anders Johansen)