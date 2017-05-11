Представлен прототип "среднего танка" Kaplan MT

На проходящей с 9 по 13 мая 2017 года в Стамбуле (Турция) 13-й международной выставке оборонной промышленности International Defence Industry Fair 2017 (IDEF-2017), турецкая компания FNSS Savunma Sistemleri (совместное предприятие турецкого холдинга Nurol и корпорации BAE Systems) продемонстрировала первый прототип своей постройки "среднего танка" Kaplan MT (Medium Tank), в классе боевого веса 35 тонн, создаваемого по программе Modern Medium Weight Tank (MMWT) совместно с,индонезийским государственным оборонно-промышленным объединением PT Pindad в соответствии с подписанным обеими компаниями соглашением в 2014 году. Главным заказчиком танка должны выступить вооруженные силы Индонезии.

Изготовленный турецкой компанией FNSS первый прототип турецко-индонезийского "среднего танка" Kaplan 30 (MMWT) в экспозиции выставки IDEF-2017. Стамбул, 10.05.2017 (с) bmpd

По условиям соглашения, в 2017 году должны быть одновременно изготавлены два прототипа танка MMWT - один в Индонезии и один в Турции. Свой прототип FNSS и продемонстрировала на IDEF-2017 как Kaplan MT. Также должен быть изготовлен один бронекорпус для испытаний обстрелом и подрывами.

Как и следовало ожидать, танк выполнен на гусеничном шасси нового поколения Kaplan разработки FNSS, близком к шасси представленной еще на прошлой выставке IDEF-2017 новой БМП FNSS Kaplan 30. Башня же танка - бельгийская CMI Defence CT-CV с оснащенной дульным тормозом 105-мм нарезной пушкой CMI Defence и спаренным 7,62-мм пулеметом. Пушка оснащена автоматом заряжания барабанного типа. Приводы наведения башни и пушки электрические с цифровым управлением, пушка имеет углы вертикального наведения от -10 до + 42 град. Орудие способно вести огонь стандартными 105-мм танковыми боеприпасами НАТО.Система управления огнем цифровая дублированная, со стабилизированными круглосуточными прицелами (с интегрированными тепловизионным каналом и лазерным дальномером) у командира и наводчика, наводчик имеет панорамный прицел. Танк оснащен информационно-управляющей системой, навигационной системой, системой кругового обзора при помощи видеокамер, датчиками лазерного облучения и дымовым гранатометами. Имеется мощная система кондиционирования, система защиты от ОМП, автоматизированная противопожарная система.

Тип и мощность дизельного двигателя по-прежнему прямо не называются, но судя по приводимой удельной мощности "более 20 л.с./т", двигатель должен иметь мощность более 700 л.с., трансмиссия автоматическая. Заявлена максимальная скорость по шоссе 70 км/ч и запас хода до 450 км. Также танк оснащен вспомогательной дизельной силовой установкой.

Изготовленный турецкой компанией FNSS первый прототип турецко-индонезийского "среднего танка" Kaplan 30 (MMWT) в экспозиции выставки IDEF-2017. Стамбул, 10.05.2017 (с) bmpd