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Судно "Академик Александров" войдет в состав ВМФ в 2018 году

12.05.2017 РИА Новости 435 0
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Торжественная церемония вывода из эллиинга новейшего океанографического исследовательского судна Академик Александров в Северодвинске
Торжественная церемония вывода из эллиинга новейшего океанографического исследовательского судна Академик Александров в Северодвинске
Источник: © Фото : ВМФ России

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спасательное буксирное судно "Академик Александров" планируется передать Военно-морскому флоту РФ в третьем квартале 2018 года, сообщил журналистам в четверг представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

На северодвинском предприятии "Звездочка" 11 мая состоялась церемония вывода из эллинга (спуска на воду) новейшего океанографического исследовательского судна "Академик Александров" проекта 20183 для ВМФ.

"Завершающий этап достройки судна будет выполняться на плаву. В 2018 году судно выйдет в море для выполнения программы заводских ходовых и государственных испытаний. Плановый срок передачи ОИС "Академик Александров" в состав Военно-Морского Флота России - IV квартал 2018 года", - сказал Дыгало.

Спасательное буксирное судно "Академик Александров" было заложено в центре судоремонта "Звездочка" в декабре 2012 года и является третьим в серии четырех судов специального назначения нового поколения, спроектированных на базе проекта вспомогательного судна проекта 20180 и строящихся на предприятии "Звездочка" "Северодвинск.

Как отметил Дыгало, судно предназначено для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике. "Академик Александров" будет способен вести мониторинг районов деятельности флота, районов проведения испытаний, мест нахождения потенциально опасных донных объектов, районов экономической деятельности, выполнять установку в них донного навигационного, контрольно-измерительного и другого оборудования.

Заложенные технические характеристики позволяет судну проводить поисково-спасательные операции, дноуглубительные работы, буксировку, установку и перегрузку военной и специальной техники, обследование и подъем затонувшей морской техники, включая объекты, представляющие потенциальную или экологическую опасность.
11.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика

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