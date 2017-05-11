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«Росэлектроника» создала «универсального разведчика» для артиллерийских расчетов

11.05.2017 ОАО «Росэлектроника» 258 0
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Холдинг «Росэлектроника»
Холдинг «Росэлектроника»
Источник: Ростех

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) запустит серийное производство автоматизированного звукотеплового комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин» в начале 2019 года. Установка заметно сократит время обнаружения и подавления артиллерии противника.


В составе объединенной «Росэлектроники» разработку системы ведет «Научно-исследовательский институт «Вектор». Комплекс «Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии.


Как отмечают разработчики, традиционную корректировку огня осуществляют разведчики, работающие, как правило, на передовой с риском для жизни. В отличие от них «Пенициллин» может работать на безопасном удалении от противника. Комплекс способен функционировать без участия оператора в полностью автоматизированном режиме, что минимизирует влияние «человеческого фактора». Кроме того, установка способна находить новые цели, которые ранее никогда не обнаруживались. Например - реактивные системы залпового огня и зенитные тактические ракеты.


Комплекс выполняет боевые задачи в полосе шириной до 25 км. В его состав входят несколько звукоприемников, устанавливаемых на поверхности земли, а также оптико-электронный модуль. Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов (разрывов) и выдает информацию о месте разрыва боеприпаса, точности попадания, а также сообщает местоположение орудий. Время получения координат одиночной цели не превышает 5 секунд.


«Пенициллин» может проводить обслуживание стрельбы как одной батареи, так и поочередно каждой батареи дивизиона. Также установка обеспечивает взаимодействие с абонентами автоматизированной системы управления тактического и оперативного звена. Дальность радиосвязи с внешними абонентами – до 40 км.


На данный момент завершаются государственные испытания комплекса. Серийное производство запланировано на январь 2019 года.
11.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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