«Росэлектроника» создала «универсального разведчика» для артиллерийских расчетов
|
|
Холдинг «Росэлектроника»
Источник: Ростех
Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) запустит серийное производство автоматизированного звукотеплового комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин» в начале 2019 года. Установка заметно сократит время обнаружения и подавления артиллерии противника.
В составе объединенной «Росэлектроники» разработку системы ведет «Научно-исследовательский институт «Вектор». Комплекс «Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии.
Как отмечают разработчики, традиционную корректировку огня осуществляют разведчики, работающие, как правило, на передовой с риском для жизни. В отличие от них «Пенициллин» может работать на безопасном удалении от противника. Комплекс способен функционировать без участия оператора в полностью автоматизированном режиме, что минимизирует влияние «человеческого фактора». Кроме того, установка способна находить новые цели, которые ранее никогда не обнаруживались. Например - реактивные системы залпового огня и зенитные тактические ракеты.
Комплекс выполняет боевые задачи в полосе шириной до 25 км. В его состав входят несколько звукоприемников, устанавливаемых на поверхности земли, а также оптико-электронный модуль. Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов (разрывов) и выдает информацию о месте разрыва боеприпаса, точности попадания, а также сообщает местоположение орудий. Время получения координат одиночной цели не превышает 5 секунд.
«Пенициллин» может проводить обслуживание стрельбы как одной батареи, так и поочередно каждой батареи дивизиона. Также установка обеспечивает взаимодействие с абонентами автоматизированной системы управления тактического и оперативного звена. Дальность радиосвязи с внешними абонентами – до 40 км.
На данный момент завершаются государственные испытания комплекса. Серийное производство запланировано на январь 2019 года.
|
11.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.05.2017 Станции спутниковой связи на базе автомобиля "Тигр" поступят в войска в 2017 году
05.05.2017 «Росэлектроника» начала серийное производство «арктических» станций спутниковой связи
05.05.2017 SDR-радиостанция "Росэлектроники" повысит надежность радиосвязи
02.05.2017 Командный пункт для перспективных средств РЭБ прошел госиспытания в РФ
25.04.2017 «Эльбрус» защитит российскую энергетику от хакерских атак
21.04.2017 Сергей Иванов включен в наблюдательный совет "Ростеха"
21.04.2017 Объединенная «Росэлектроника» заместит зарубежные системы навигации в гражданских вертолетах
19.04.2017 Источник: делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по оборудованию для "Мистралей"