ПАК ФА. Ожидаются еще два прототипа



Девятый прототип истребителя Т-50 ПАК ФА

Источник: vk.com/pakfa Девятый прототип истребителя Т-50 ПАК ФАИсточник: vk.com/pakfa

Наконец-то появился девятый прототип истребителя Т-50 ПАК ФА, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Indian Aerospace Defence News - IADN (11 мая).

Борт 059 выполнил первый полет 24 апреля на заводском аэродроме в Комсомольске-на-Амуре. Самолет имеет новый двухцветный камуфляж, доработанные створки основного шасси, датчики - 101КС-В и два КС-О. В этом году ожидается поступление на испытания еще двух бортов - 060 и 061, таким образом, общее количество прототипов достигнет 11 машин. После начального этапа испытаний в Комсомольске-на-Амуре начнется второй этап тестирования на аэродроме в Жуковском под Москвой.

В настоящее время испытания предыдущих самолетов проходят в 929-м Государственном летно-испытательном центре имени В.П.Чкалова (929 ГЛИЦ ВВС, Ахтубинск, Астраханская область). Продолжается разработка нового ТРДДФ "Изделие 30", наземные испытания начались 11 ноября 2016 года. Предполагается, что Т-50 с новым двигателем поднимется в воздух в последнем квартале этого года или начале 2018 года. Серийное производство самолетов второго этапа может начаться к 2020 году.

Переговоры Индии с Россией по программе FGFA сдвинулись с мертвой точки, стороны почти готовы к подписанию полномасштабного контракта по совместной разработке и производству самолетов пятого поколения. Комментаторы отмечают, что в июне запланирован визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву, где, вероятно, будет подписан долгожданный контракт. Близок день, когда мы увидим этот самолет в цветах ВВС Индии, пишет источник.