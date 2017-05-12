В России разработали стратегию экономической безопасности до 2030 года



Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото

Источник: © РИА Новости . Алексей Дружинин Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости . Алексей Дружинин

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года разработана по поручению Совета безопасности РФ, она необходима для ответа на новые вызовы и угрозы национальным интересам России, сообщил журналистам помощник секретаря Совбеза Александр Абелин.

Экономическая безопасность относится к одному из важнейших направлений обеспечения национальной безопасности.

"В стратегии кратко сформулированы основные современные вызовы и угрозы экономической безопасности Российской Федерации. Соответственно вызовам и угрозам, в стратегии определены основные направления государственной политики в сфере экономической безопасности. Определены механизмы решения ключевых задач в сфере экономической безопасности на период до 2030 года", - сказал Абелин в интервью, приуроченном к предстоящему в июне 25-летию Совета безопасности РФ.

По его словам, укрепление российской государственности, международного авторитета и экономического суверенитета России "сопровождается усилением уже сложившихся угроз экономической безопасности Российской Федерации, а также появлением принципиально новых вызовов ее национальным интересам".

"Несмотря на принимаемые меры, сохраняется низкая восприимчивость большинства отраслей российской экономики к инновациям и высокая зависимость от иностранных технологий. Особенно остро эта проблема стоит в сфере информационных технологий и цифровой экономики", - сказал Абелин.

Назрела необходимость разработки современных подходов к вопросам обеспечения экономической безопасности, отметил он. Необходимо определить приоритеты государственной политики и первоочередные меры по защите экономического суверенитета, преодолению действующих и потенциально возможных внешних и внутренних вызовов и угроз в экономической сфере, обеспечению устойчивого экономического развития, добавил помощник секретаря СБ РФ.

Разработанная стратегия является одним из важнейших документов стратегического планирования, формирующим основы для консолидации усилий органов государственной власти, бизнес-сообщества, институтов гражданского общества в решении задач обеспечения экономической безопасности России, отметил Абелин.