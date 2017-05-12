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В России разработали стратегию экономической безопасности до 2030 года

12.05.2017 РИА Новости 639 2
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Владимир Путин
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Алексей Дружинин

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года разработана по поручению Совета безопасности РФ, она необходима для ответа на новые вызовы и угрозы национальным интересам России, сообщил журналистам помощник секретаря Совбеза Александр Абелин.

Экономическая безопасность относится к одному из важнейших направлений обеспечения национальной безопасности.

"В стратегии кратко сформулированы основные современные вызовы и угрозы экономической безопасности Российской Федерации. Соответственно вызовам и угрозам, в стратегии определены основные направления государственной политики в сфере экономической безопасности. Определены механизмы решения ключевых задач в сфере экономической безопасности на период до 2030 года", - сказал Абелин в интервью, приуроченном к предстоящему в июне 25-летию Совета безопасности РФ.

По его словам, укрепление российской государственности, международного авторитета и экономического суверенитета России "сопровождается усилением уже сложившихся угроз экономической безопасности Российской Федерации, а также появлением принципиально новых вызовов ее национальным интересам".

"Несмотря на принимаемые меры, сохраняется низкая восприимчивость большинства отраслей российской экономики к инновациям и высокая зависимость от иностранных технологий. Особенно остро эта проблема стоит в сфере информационных технологий и цифровой экономики", - сказал Абелин.

Назрела необходимость разработки современных подходов к вопросам обеспечения экономической безопасности, отметил он. Необходимо определить приоритеты государственной политики и первоочередные меры по защите экономического суверенитета, преодолению действующих и потенциально возможных внешних и внутренних вызовов и угроз в экономической сфере, обеспечению устойчивого экономического развития, добавил помощник секретаря СБ РФ.

Разработанная стратегия является одним из важнейших документов стратегического планирования, формирующим основы для консолидации усилий органов государственной власти, бизнес-сообщества, институтов гражданского общества в решении задач обеспечения экономической безопасности России, отметил Абелин.
11.05.2017
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Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Стальнов И.П.
170
№1
12.05.2017 08:31
Вот об этом нормальные специалисты, эксперты, политики, экономисты говорили ещё в 90-е годы, получается власть в лице первых лиц государства 20 лет думала, а не слишком ли долго думала и не слишком ли дорого это обходится НАРОДУ нашему и ГОСУДАРСТВУ, ни это ли говорит о том, что профессионализм власти находится на низком уровне, скажем честно кризис, санкции стали возможны только благодаря действиям или бездействиям власти и правительства во внутренней политики, в частности экономики, кадров, идеологии. Стыдно слушать когда "тухлые яйца" правительства и власти экономический блок распинаются о том, что вот рост ВВП составит 1, 1,5%% в год, Китай, Индия, Вьетнам выдают около 7% в год, в период индустриализации в СССР, когда обстановка была на много хуже и опасней вокруг страны Сталин выдавал от 15 до 40%% ВВП в год, к 1 января 1941 года общий валовый продукт в СССР по отношению к 1913 году вырос в 24 раза, при этом уберите годы Первой мировой войны и Гражданской. Мы сейчас по общему ВВП даже РСФСР 1990 года не достигли. О какой экономической безопасности с такими "профессионалами" говорить, кто будет это реализовывать, менеджеры которых развелось выше крыши или та "элита" которая создана властью, продажная, вороватая, жадная или коррумпированные чиновники которые в месте с элитой смотрят в зад западу. Главное во всём этом то, что интересы простого НАРОДА просто забыты, а жаль к хорошему это не приведёт.
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RU
Олег
993
№2
12.05.2017 22:44
профессионализм власти находится на низком уровне
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Мне кажется, что "профессинализм" всех уровней власти в постсоветскую эпоху был и, видимо, находится сейчас на очень высоком уровне. Надо только сравнить "доходы" власть предержащих со средней зарплатой в РФ.
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