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Российская армия с 2019 года начнет получать новые комплексы артразведки "Пенициллин"

12.05.2017 ИТАР-ТАСС 623 0
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Пенициллин
Комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин»
Источник: ruselectronics.ru

Эти комплексы артиллерийской разведки обнаруживают орудия противника через 5 секунд после выстрела

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Объединенный холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) в 2019 году запустит серийное производство нового комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин", который обнаруживает орудия противника через 5 секунд после выстрела. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе холдинга.

"На данный момент завершаются государственные испытания комплекса. Серийное производство запланировано на январь 2019 года. В составе холдинга разработку ведет "Научно- исследовательский институт "Вектор", - сказали в "Росэлектронике".

Звукотепловой комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" предназначен для поиска огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии.

Как отмечают разработчики, традиционную корректировку огня осуществляют разведчики, работающие, как правило, на передовой с риском для жизни. "В отличие от них "Пенициллин" может работать на безопасном удалении от противника без участия оператора в полностью автоматизированном режиме, что минимизирует влияние человеческого фактора", - сказали в "Росэлектронике".

Комплекс выполняет боевые задачи в полосе шириной до 25 км. В его состав входят несколько звукоприемников, устанавливаемых на поверхности земли, а также оптико-электронный модуль.

Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов (разрывов) и выдает информацию о месте разрыва боеприпаса, точности попадания, а также сообщает местоположение орудий. Время получения координат одиночной цели не превышает пяти секунд.
11.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Россия
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Ростех
Росэлектроника

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