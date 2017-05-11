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Военкоматы ВВО начали отправлять в войска новобранцев

12.05.2017 ИТАР-ТАСС 147 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ
Источник: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Учебные воинские части округа уже пополнили первые 100 военнослужащих

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Военные комиссариаты Восточного военного округа (ВВО) начали отправлять в войска новобранцев, учебные воинские части округа уже пополнили первые 100 военнослужащих, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Отправки команд призывников начались в Сахалинской и Магаданской областях, Приморском крае. На сегодняшний день в ходе весенней призывной кампании призвано более шести тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Массовое поступление призывников в воинские части стартует в середине мая текущего года", - сообщил Гордеев.

Он уточнил, что шесть жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири во время весеннего призыва отправятся в научные роты, около 85% призывников будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. Всего же весной 2017 года военными комиссариатами ВВО будет призвано и отправлено в войска 10 тысяч граждан.
11.05.2017
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