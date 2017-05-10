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Группа «Кронштадт» поставила уникальный объединенный тренажерный комплекс надводного корабля и противолодочного вертолета для ВМС Вьетнама

11.05.2017 АО "Группа Кронштадт" 635 0
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Комплексный тренажер
Комплексный тренажер надводных кораблей проектов 11661 «Гепард-3.9» и 1241РЭ/12418 «Молния»
Источник: http://kronshtadt.ru/

Компания «Р.Е.Т. Кронштадт» (входит в Группу «Кронштадт») в рамках государственного контракта с АО «Рособоронэкспорт» осуществила поставку и ввод в эксплуатацию технических средств обучения (ТСО) для подготовки специалистов противолодочного оружия, а также выполнила комплекс работ по дооснащению и модернизации ранее поставленных комплексных тренажеров надводных кораблей проектов 11661 «Гепард-3.9» и 1241РЭ/12418 «Молния» с объединением их в единый тренажерный комплекс.

В рамках государственного контракта, заключенного в 2015 году, компания поставила модуль противолодочного оружия (ПЛО), дополнив существующие комплексные тренажеры серии «Лагуна» новыми ТСО. Результатом работы стал полноценный тренажерный комплекс для подготовки корабельных боевых расчетов и экипажей по отработке совместных действий противолодочного вертолета и корабля, в том числе в составе корабельной ударной группы, в единой среде и информационном пространстве.


Новый модуль предназначен для подготовки корабельных специалистов по освещению подводной обстановки в районе действия корабля, ведению борьбы с подводными лодками и надводными кораблями вероятного противника, диверсионными силами и средствами, а также обучения специалистов, эксплуатирующих комплексы противолодочного оружия, гидроакустических средств корабля, включая тренажер противолодочного вертолета Ка-28 с функциями пилотирования, использования гидроакустических средств и авиационного вооружения.


Комплексный тренажер надводных кораблей проектов 11661 «Гепард-3.9» и 1241РЭ/12418 «Молния»
Источник: http://kronshtadt.ru/

Генеральный директор Группы «Кронштадт» Армен Исаакян подчеркнул важность успешного выполнения этого контракта и отметил, что «во многом благодаря большому практическому опыту и уникальным компетенциям Группы «Кронштадт» в области тренажеростроения компания в срок выполнила все требования Заказчика и создала комплексное решение, позволяющее производить полноценную подготовку специалистов ВМС Вьетнама в соответствии со свойственными кораблям задачами. Мы давно и тесно сотрудничаем с ведущими профильными российскими компаниями-разработчиками технических средств обучения для подготовки флотских специалистов и рады тому, что теперь обновленные комплексные тренажеры во Вьетнаме поддержат профессиональную подготовку личного состава».
10.05.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Группа Кронштадт"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
Гепард 3.9
Ка-28
Лагуна
Компании
Кронштадт
РОЭ
Проекты
ИТ

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