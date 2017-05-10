США начинают новую афганскую войну



Военнослужащий армии США в афганской провинции Забул

Источник: www.arms-expo.ru Военнослужащий армии США в афганской провинции ЗабулИсточник: www.arms-expo.ru

США собираются увеличить свой контингент в Афганистане

Президент США Дональд Трамп получил план по изменению стратегии американского присутствия в Афганистане. Предполагается увеличить численность американского контингента в стране, а также повысить уровень финансирования военных. Авторы плана утверждают: создание документа было продиктовано "всеобъемлющим анализом внешней политики США" и стремлением остановить ухудшение ситуации в Афганистане.

Ряд высокопоставленных советников по обороне и внешней политике президента США Дональда Трампа предложили серьезно изменить американскую стратегию в Афганистане. Она предполагает новое наступление на радикальное движение "Талибан" (запрещено в России).

Новый план, который нуждается в одобрении президента, предполагает расширение военного присутствия американских военных в Афганистане в связи с укреплением позиций талибов в этой стране. План продиктован "всеобъемлющим анализом внешней политики США" и желанием Вашингтона "начать выигрывать" афганскую кампанию, сказал один из официальных представителей военного руководства Вашингтона.

Новая стратегия, поддерживаемая высшими должностными лицами кабинета министров, позволит Пентагону (а не Белому дому) определять численность воинского контингента в Афганистане и дать военным гораздо более широкие полномочия в боевой сфере. Например, использовать удары с бомбардировщиков для уничтожения талибов. Это также сняло бы ограничения, введенные предыдущим президентом США Бараком Обамой, которые ограничивали мобильность военных советников США во время боевых действий.

План предусматривает увеличение числа военнослужащих США в Афганистане с существующего показателя 8,4 тыс. человек до примерно 12 тыс. Кроме того, предполагается ввод в страну дополнительных войск НАТО. Также стратегия предусматривает увеличение финансирования на обучение афганских правительственных войск и повышение бюджета на афганскую кампанию Пентагона в целом. Сейчас она обходится в $23 млрд в год.

Итогом новой афганской стратегии США будет отмена реформ Обамы по ограничению американской военной роли в Афганистане через 15 лет после того, как ВС США впервые прибыли туда.

Ожидается, что Трамп примет решение относительно Афганистана до начала саммита НАТО в Брюсселе 25 мая, в котором американский лидер планирует принять участие.

Пока неясно, отнесется ли Трамп благосклонно к инициативам с новой силой приняться за самый долгий военный конфликт с участием США. Ранее американский лидер выказывал скепсис по поводу участия ВС США в войнах за рубежом, но вместе с тем он также выражал уверенность в необходимости проявления жестокости по отношению к терроризму.

Новый план, разработанный "силовым крылом" администрации Трампа, отражает опасения американских военных, что ситуация в Афганистане неуклонно стремится к ухудшению на протяжении последних лет, ставя под угрозу выживание союзного США правительства. Кроме того, увеличиваются риски для военных баз США, откуда ведется борьба с террористическими группировками "Аль-Каида" и "Исламское государство" (запрещены в РФ). Эти группировки, в свою очередь, активно вытесняют влияние талибов из северных частей страны.

Новая стратегия уже столкнулась с сопротивлением со стороны некоторых высокопоставленных чиновников Белого дома.

Группы влияния в Белом доме, выступающие против этого плана, начали насмешливо называть данный документ "война Макмастера", имея в виду советника президента по национальной безопасности президента США, генерала Герберта Макмастера. Он был одним из руководителей американской военной кампании в Ираке. Официально Белый дом отказался от комментариев по поводу новой военной стратегии, сообщает издание The Washington Post.

Сторонники нового плана указывают на то, что стратегия, предполагающая увеличение финансирования правительства Афганистана, снизит заинтересованность чиновников за взятки снабжать внутренней информацией людей, связанных с "Талибаном".

Главный вопрос дискуссии заключается в том, смогут ли США и афганские силы, даже будучи усиленными дополнительными войсками, создать достаточное давление, чтобы подтолкнуть талибов и их союзников к переговорам.

В середине апреля 2017 года в результате удара Пентагона самой мощной американской неядерной авиационной фугасной бомбой MOAB (GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast - тяжелый боеприпас фугасного действия) по объектам ИГ в районе Ачин провинции Нангархар в Афганистане погибли по меньшей мере 90 боевиков. Должностные лица тогда заявили, что целью атаки являлись пещерный и туннельный комплексы ИГ, которые террористы использовали для беспрепятственного передвижения, а также живая сила боевиков в районе Ачин провинции Нангархар.

Отдел "Армия"