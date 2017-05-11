Новый китайский авианосец предложили назвать "Пипи ся"
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Авианосец Тип 001А "Шаньдун"
Источник: sina.com.cn
В Китае провели интернет-голосование, в котором пользователей попросили выбрать название новому авианосцу "Проект 001А". Участники опроса предложили назвать его в честь рака-богомола , то есть pipixia (произносится как "пипи ся"). За него проголосовало 1,37 миллиона человек, сообщает издание South China Morning Post.
Среди других имен — "Тайвань" и "Сунь Укун" (один из самых популярных китайских литературных персонажей).
Официальный представитель китайского министерства обороны Ян Юйжин отметил, что авианосец не будут называть в честь рака-богомола. Вопрос наименования, по его словам, решится ближе к 2020 году, когда корабль введут в эксплуатацию.
Судно было спущено на воду в апреле 2017 года в городе Далянь, но пока остается безымянным.
Рак-богомол — популярный в Китае морепродукт, который широко высмеивают за его причудливый вид. В стране даже существует устойчивое выражение: "Пойдем, рак-богомол!"
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10.05.2017
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Военкор
100
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№1
11.05.2017 05:57
Если бы авианосец назвали "Пипи ся" это был бы конечно ржач! Да у китайцев вообще, что ни слово, то мат по Русски:)
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wedmed5
671
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№2
11.05.2017 06:14
Цитата, Военкор сообщ. №1Можно и двойное: "Пипи ся-Сунь Укун", тоже не плохо.
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NANOBOT
889
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№3
11.05.2017 06:52
Лучше иметь две пипи ся, чем одного адмирала.
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Алексей60
1703
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№4
11.05.2017 07:11
Цитата, NANOBOT сообщ. №3
Лучше иметь две пипи ся, чем одного адмирала.Безусловно, лучше быть богатым и здоровым, чем больным и бедным.
Хорошо хоть Кузнецов есть, а то и его хотели на иголки порезать.
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MaoDz
985
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№6
11.05.2017 09:39
Предлагаю продлить серию названиями
1.пипи ся
2.кака ха
3. си ся
ну и т.д. ))))
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mikhalich
4738
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№7
11.05.2017 10:12
Предлагаю продлить серию названиями
Товарищ Мао, прекратите срывать партсобрание!
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+8Сообщить модератору
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MaoDz
985
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№8
11.05.2017 10:17
Цитата, q
Товарищ Мао, прекратите срывать партсобрание!))))))
Си Цзиньпин ты ? Мы тебя узнали )))
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EDDISONN
541
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№9
11.05.2017 11:30
Предлагаю продлить серию названиями
смеяться можно долго но вот эти ппиписи и какахи через 10 лет реально смогут контролировать океан
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ID: 1949
1622
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№10
11.05.2017 13:33
Интересно а как полностью звучит
Цитата, q
Устойчивое выражение: "Пойдем, рак-богомол!"
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OLGAT
149
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№11
11.05.2017 17:00
Цитата, q
Интересно а как полностью звучит: "Пойдем, рак-богомол!""Пойдем" по китайски звучит [lai ba:], примерно "лай ба". Про рака-богомола можно посмотреть в википедии, про морского рака-богомола просто в интернете. С переводом на китайский поможет Google Translate.
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kornodo
40
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№12
11.05.2017 18:37
Теперь смогут с американцами меряться
,, Пипи сями,,... :)
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BorSch
3534
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№13
11.05.2017 19:10
Ни Хуа - китайский шахматист, гроссмейстер.
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В.К.О.
78
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№14
11.05.2017 19:46
Предлагаю продлить серию названиямиМожете насмехаться сколько влезет. Вот только когда эта "пипися" выйдет в океан на первую боевую службу, а ждать этого думаю осталось не так уж долго, кое кому точно будет уже не до смеха..
Так что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним Господа..!
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Alah
270
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№15
11.05.2017 22:33
Не так уж и давно здесь была статья про китайского летчика Ли Туна. Так что не все китайские термины (имена и названия) не в тему. А на то, как это по русски звучит, плевать они хотели с высокой надстройки своего нового авианосца!
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