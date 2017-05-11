Новый китайский авианосец предложили назвать "Пипи ся"



Авианосец Тип 001А "Шаньдун"

Источник: sina.com.cn Авианосец Тип 001А "Шаньдун"Источник: sina.com.cn

В Китае провели интернет-голосование, в котором пользователей попросили выбрать название новому авианосцу "Проект 001А". Участники опроса предложили назвать его в честь рака-богомола , то есть pipixia (произносится как "пипи ся"). За него проголосовало 1,37 миллиона человек, сообщает издание South China Morning Post.

Среди других имен — "Тайвань" и "Сунь Укун" (один из самых популярных китайских литературных персонажей).

Официальный представитель китайского министерства обороны Ян Юйжин отметил, что авианосец не будут называть в честь рака-богомола. Вопрос наименования, по его словам, решится ближе к 2020 году, когда корабль введут в эксплуатацию.

Судно было спущено на воду в апреле 2017 года в городе Далянь, но пока остается безымянным.

Рак-богомол — популярный в Китае морепродукт, который широко высмеивают за его причудливый вид. В стране даже существует устойчивое выражение: "Пойдем, рак-богомол!"