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Новый китайский авианосец предложили назвать "Пипи ся"

11.05.2017 Lenta.ru 1239 15
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Тип 001А "Шаньдун"
Авианосец Тип 001А "Шаньдун"
Источник: sina.com.cn

В Китае провели интернет-голосование, в котором пользователей попросили выбрать название новому авианосцу "Проект 001А". Участники опроса предложили назвать его в честь рака-богомола , то есть pipixia (произносится как "пипи ся"). За него проголосовало 1,37 миллиона человек, сообщает издание South China Morning Post.

Среди других имен — "Тайвань" и "Сунь Укун" (один из самых популярных китайских литературных персонажей).

Официальный представитель китайского министерства обороны Ян Юйжин отметил, что авианосец не будут называть в честь рака-богомола. Вопрос наименования, по его словам, решится ближе к 2020 году, когда корабль введут в эксплуатацию.

Судно было спущено на воду в апреле 2017 года в городе Далянь, но пока остается безымянным.

Рак-богомол — популярный в Китае морепродукт, который широко высмеивают за его причудливый вид. В стране даже существует устойчивое выражение: "Пойдем, рак-богомол!"
10.05.2017
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принадлежат Lenta.ru
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
2020-й год
Авианосец

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  • Комментарии
Комментариев 15, отображено с 1 по 15
RU
Военкор
100
№1
11.05.2017 05:57
Если бы авианосец назвали "Пипи ся" это был бы конечно ржач! Да у китайцев вообще, что ни слово, то мат по Русски:)
+4
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RU
wedmed5
671
№2
11.05.2017 06:14
Цитата, Военкор сообщ. №1
Можно и двойное: "Пипи ся-Сунь Укун", тоже не плохо.
+2
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RU
NANOBOT
889
№3
11.05.2017 06:52
Лучше иметь две пипи ся, чем одного адмирала.
+3
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RU
Алексей60
1703
№4
11.05.2017 07:11
Цитата, NANOBOT сообщ. №3
Лучше иметь две пипи ся, чем одного адмирала.
Безусловно, лучше быть богатым и здоровым, чем больным и бедным.
Хорошо хоть Кузнецов есть, а то и его хотели на иголки порезать.
+1
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RU
Павел 1978
7944
№5
11.05.2017 07:29
нам бы китайские "проблемы"
+9
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RU
MaoDz
985
№6
11.05.2017 09:39
Предлагаю продлить серию названиями
1.пипи ся
2.кака ха
3. си ся
ну и т.д. ))))
+6
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RU
mikhalich
4738
№7
11.05.2017 10:12
Цитата, MaoDz сообщ. №6
Предлагаю продлить серию названиями

Товарищ Мао, прекратите срывать партсобрание!
+8
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RU
MaoDz
985
№8
11.05.2017 10:17
Цитата, q
Товарищ Мао, прекратите срывать партсобрание!
))))))
Си Цзиньпин ты ? Мы тебя узнали )))
+4
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RU
EDDISONN
541
№9
11.05.2017 11:30
Цитата, MaoDz сообщ. №6
Предлагаю продлить серию названиями
1.пипи ся
2.кака ха
3. си ся
ну и т.д. ))))

смеяться можно долго но вот эти ппиписи и какахи через 10 лет реально смогут контролировать океан
+1
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RU
ID: 1949
1622
№10
11.05.2017 13:33
Интересно а как полностью звучит
Цитата, q
Устойчивое выражение: "Пойдем, рак-богомол!"
0
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AU
OLGAT
149
№11
11.05.2017 17:00
Цитата, q
Интересно а как полностью звучит: "Пойдем, рак-богомол!"
"Пойдем" по китайски звучит [lai ba:], примерно "лай ба". Про рака-богомола можно посмотреть в википедии, про морского рака-богомола просто в интернете. С переводом на китайский поможет Google Translate.
0
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IL
kornodo
40
№12
11.05.2017 18:37
Теперь смогут с американцами меряться
,, Пипи сями,,... :)
0
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RU
BorSch
3534
№13
11.05.2017 19:10

Ни Хуа - китайский шахматист, гроссмейстер.
+3
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KZ
В.К.О.
78
№14
11.05.2017 19:46
Цитата, MaoDz сообщ. №6
Предлагаю продлить серию названиями
1.пипи ся
2.кака ха
3. си ся
ну и т.д. ))))
Можете насмехаться сколько влезет. Вот только когда эта "пипися" выйдет в океан на первую боевую службу, а ждать этого думаю осталось не так уж долго, кое кому точно будет уже не до смеха..
Так что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним Господа..!
+1
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RU
Alah
270
№15
11.05.2017 22:33
Не так уж и давно здесь была статья про китайского летчика Ли Туна. Так что не все китайские термины (имена и названия) не в тему. А на то, как это по русски звучит, плевать они хотели с высокой надстройки своего нового авианосца!
0
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