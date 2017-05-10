ВВС Бангладеш подписали контракт на закупку истребителей Су-30СМЭ?



Модель Су-30СМЭ в экспозиции Singapore Airshow 2016

Источник: Alert 5 ‏@alert5 Модель Су-30СМЭ в экспозиции Singapore Airshow 2016Источник: Alert 5 ‏@alert5

ЦАМТО, 10 мая. "Рособоронэкспорт" заключил с Военно-воздушными силами Бангладеш контракт на поставку восьми истребителей Су-30СМЭ с опционом на приобретение еще четырех самолетов, сообщает ресурс BDmilitary.com.

При этом ресурс ссылается на анонимный источник в госкорпорации "Ростех", согласно которому контракт был одобрен 27 апреля Генеральным директоратом оборонных закупок Бангладеш (Directorate General Defence Purchase – DGDP) по результатам открытого тендера. Контракт включает техническую поддержку поставляемых самолетов, а также обучение летного и технического персонала.

Официального подтверждения информации о подписании контракта пока не имеется.

Как уже сообщал ЦАМТО, выступая 8 декабря 2016 года в парламенте Бангладеш, министр юстиции Анисул Хак заявил, что правительство страны планирует приобрести восемь многоцелевых боевых самолетов по проекту MRCA (Multi-Role Combat Aircraft) для Военно-воздушных сил страны в течение 2016/17 ф.г.

Информация А.Хака соответствует сделанному в январе прошлого года министром государственного управления Саедом Ашрафулом Исламом заявлению о том, что правительство планирует закупить самолеты MRCA для защиты независимости и суверенитета страны.

Парк состоящих на вооружении ВВС Бангладеш самолетов F-7 должен быть постепенно снят с вооружения, а эскадрилья A-5C-III "Фантан" будет выведена из эксплуатации в ближайшие годы, что требует срочной покупки новых истребителей.

В 2011 году бывший командующий ВВС Бангладеш заявил, что начиная с 2014 года, большая часть имеющихся истребителей устареет. Срок эксплуатации 57% парка истребителей превышает 20 лет.

В целом ВВС Бангладеш рассчитывают приобрести от 20 до 32 истребителей в течение следующих 13-15 лет в соответствии с требованиями принятого в 2010 году 20-летнего плана модернизации "Force Goal 2030", предполагающего наличие трех эскадрилий многоцелевых истребителей.