В ЗВО осуществляют глубокую модернизацию полигонов



Боевая машина 9П162 самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К128-1 «Корнет-Т» в ходе боевых стрельб курсантов 1000-го Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа. Коломна (Московская область), 20.04.2017

Источник: Алексей Иванов / ТРК «Звезда» Боевая машина 9П162 самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К128-1 «Корнет-Т» в ходе боевых стрельб курсантов 1000-го Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа. Коломна (Московская область), 20.04.2017Источник: Алексей Иванов / ТРК «Звезда»

ЦАМТО, 10 мая. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) ведут полномасштабную работу по совершенствованию и развитию полигонов.

В рамках модернизации приоритетных полигонов планируется замена устаревшего оборудования, автоматизация управления мишенными полями с использованием ПВМ (изготовление переходных устройств (блоков) управления мишенными полями), оборудование периметров полигонов датчиками (обнаружения, движения и пересечения контрольных точек), автоматическими заграждениями, блокирующими проезд (проход), оснащение авиационных полигонов новыми средствами связи и пневмокаркасными макетами.

Также на переоснащение поступило девять комплектов ПСО-Р (переносное стрельбищное оборудование – радиоуправляемое) и девять ротных тактических комплектов ТРК.

В данный момент на десяти полигонах ведется подготовка к Армейским международным играм, сообщает пресс-служба Западного военного округа.