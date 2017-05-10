В ЗВО осуществляют глубокую модернизацию полигонов
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Боевая машина 9П162 самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К128-1 «Корнет-Т» в ходе боевых стрельб курсантов 1000-го Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа. Коломна (Московская область), 20.04.2017
Источник: Алексей Иванов / ТРК «Звезда»
ЦАМТО, 10 мая. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) ведут полномасштабную работу по совершенствованию и развитию полигонов.
В рамках модернизации приоритетных полигонов планируется замена устаревшего оборудования, автоматизация управления мишенными полями с использованием ПВМ (изготовление переходных устройств (блоков) управления мишенными полями), оборудование периметров полигонов датчиками (обнаружения, движения и пересечения контрольных точек), автоматическими заграждениями, блокирующими проезд (проход), оснащение авиационных полигонов новыми средствами связи и пневмокаркасными макетами.
Также на переоснащение поступило девять комплектов ПСО-Р (переносное стрельбищное оборудование – радиоуправляемое) и девять ротных тактических комплектов ТРК.
В данный момент на десяти полигонах ведется подготовка к Армейским международным играм, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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10.05.2017
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