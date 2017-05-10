Новая ДЭПЛ "Краснодар" осуществляет переход с Балтики на Черноморский флот
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Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-265 "Краснодар" проекта 06363 ВМФ России в Северном море во время перехода с Балтики к месту базирования на Черноморский флот. Снимок сделан с вертолета NH90 ВМС Нидерландов. 05.05.2017
Источник: Rob Verkerk / twitter.com/generaalverkerk
ЦАМТО, 10 мая. Четвертая по счету новейшая ДЭПЛ Черноморского флота (ЧФ) "Краснодар" осуществляет межфлотский переход с Балтийского на Черное море, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).
Подводная лодка следует в сопровождении морского буксира Балтийского флота "Виктор Конецкий". Ее прибытие к месту постоянной дислокации ожидается в июне.
Ранее, в 2015-2016 годах, ЧФ пополнили однотипные подводные лодки "Новороссийск", "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол".
Справочно:
"Краснодар" – дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3, построенная на "Адмиралтейских верфях" в Санкт Петербурге специально для Черноморского флота.
Данный проект относится к третьему поколению дизельных подводных лодок, которые считаются одними из самых малошумных по сравнению с аналогами в иностранных ВМС и имеют более высокую в сравнении с предыдущими российскими проектами боевую эффективность, новейшие комплексы ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики.
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10.05.2017
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