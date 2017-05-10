Спасательный буксир проекта 02980 "Полярный конвой" войдет в состав ВМФ в конце мая 2017 года
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Буксирное судно "СБ-123" проекта 02980 (ПС-45)
Источник: bastin-karpenro.ru
ЦАМТО, 10 мая. В настоящее время спасательный буксир "СБ-736" "Полярный конвой" проекта 02980 завершает все необходимые испытания в акватории Балтийского моря, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
Планируется, что в конце мая 2017 года, после подписания Главным командованием ВМФ России приемного акта, на СБ "Полярный конвой" будет торжественно поднят Андреевский флаг и судно приступит к выполнению задач в составе Военно-морского флота.
Наименование "Полярный конвой" было присвоено построенному на санкт-петербургском предприятии "Пелла" новейшему спасательному буксиру "СБ-736" приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Владимира Королева в связи с 75-й годовщиной первого союзного конвоя Великой Отечественной войны "Дервиш". С инициативой увековечить память о полярных конвоях и в наименовании судна обеспечения Военно-морского флота выступили многочисленные ветеранские организации ВМФ.
Спасательные буксирные суда проекта 02980, строящиеся для ВМФ России, являются судами нового поколения и предназначены для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде. Они могут выполнять функции снабжения морских объектов оборудованием и материалами, доставки спецперсонала и грузов, оказания содействия в проведении технических работ на удаленных в море объектах, участвовать в спасательных операциях, оказании помощи кораблям и судам, терпящим бедствие, поиске, спасении, эвакуации и размещения на своем борту людей, оказания им медицинской помощи. Также суда этого проекта могут нести дежурство в составе сил поисково-спасательного обеспечения в различных морских районах, обеспечивая, тем самым, действия группировок сил ВМФ. Кроме того, суда этого проекта могут эффективно тушить пожары на плавучих и береговых объектах и привлекаться к тушению горящего на воде топлива. В круг задач судов проекта 02980 входят ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, обслуживание транспортных операций в пунктах базирования, обеспечение подводно-технических работ, ломка льда толщиной до 1 м на скорости 2-5 узлов, выполнение эскортных операций на скорости до 10 узлов.
Справка Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ:
Первый союзный конвой под кодовым названием "Дервиш" отправился из Исландии 21 августа 1941 года и прибыл в Архангельск 31 августа. Караван, состоявший из шести судов под флагами Великобритании и Голландии, доставил в порт важнейшие стратегические грузы, в том числе 3800 глубинных бомб и магнитных мин, 15 истребителей "Харрикейн", вспомогательное судно "Олдерсдейл" с топливом, а также 10 тысяч тонн каучука, 1,5 тонны форменных ботинок, олово, шерсть, инвентарь и оборудование.
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10.05.2017
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