В "Рособоронэкспорте" назвали условия сотрудничества с США в сфере продажи ВиВТ
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Фото: пресс-служба ОАО "Рособоронэкспорт"
ЦАМТО, 10 мая. Российско-американское сотрудничество в сфере продажи ВиВТ возможно, если это выгодно России и после принятия соответствующего решения высшим руководством страны, сообщило 5 мая агентство "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя "Рособоронэкспорта".
Таким образом, он прокомментировал сообщения, что проект федерального бюджета США на 2017 год предусматривает ограничения на любое сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом". Однако при этом министр обороны США может временно откладывать ограничения, если это соответствует жизненно важным интересам США.
"Рособоронэкспорт" готов работать с США в рамках проектов, реализуемых в сфере военно-технического сотрудничества. Однако только если эти проекты отвечают интересам России, то есть после принятия соответствующих решений президентом и правительством нашей страны", – сказал представитель "Рособоронэкспорта".
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10.05.2017
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