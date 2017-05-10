В "Рособоронэкспорте" назвали условия сотрудничества с США в сфере продажи ВиВТ



Фото: пресс-служба ОАО "Рособоронэкспорт" Фото: пресс-служба ОАО "Рособоронэкспорт"

ЦАМТО, 10 мая. Российско-американское сотрудничество в сфере продажи ВиВТ возможно, если это выгодно России и после принятия соответствующего решения высшим руководством страны, сообщило 5 мая агентство "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя "Рособоронэкспорта".

Таким образом, он прокомментировал сообщения, что проект федерального бюджета США на 2017 год предусматривает ограничения на любое сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом". Однако при этом министр обороны США может временно откладывать ограничения, если это соответствует жизненно важным интересам США.

"Рособоронэкспорт" готов работать с США в рамках проектов, реализуемых в сфере военно-технического сотрудничества. Однако только если эти проекты отвечают интересам России, то есть после принятия соответствующих решений президентом и правительством нашей страны", – сказал представитель "Рособоронэкспорта".