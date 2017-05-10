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Очередная экспедиция вернется с МКС 2 июня

11.05.2017 ИТАР-ТАСС 219 0
Разделы: Космонавтика
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Источник: © EPA/BILL INGALLS/NASA

На космическом корабле после полугодовой экспедиции вернутся российский космонавт Олег Новицкий и европейский астронавт Тома Песке

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Возвращение очередной экспедиции с Международной космической станции запланировано на 2 июня, сообщили ТАСС в Центре управления полетами.

"По предварительным расчетам баллистической службы ЦУП, расстыковка космического корабля "Союз МС-03" от модуля "Рассвет" запланировано на 13:45 мск. Посадка спускаемого аппарата ожидается примерно в 17:10 мск", - сказал представитель Центра.

На космическом корабле после полугодовой экспедиции вернутся российский космонавт Олег Новицкий и европейский астронавт Тома Песке. На МКС они отправились 17 ноября 2016 года.

Для создания оптимальных баллистических условий посадки корабля 18 мая ЦУП проведет коррекцию высоты полета МКС. Операция будет проведена в 1:15 мск с помощью двигательной установки служебного модуля "Звезда", сообщили в Центре.

Очередная экспедиция отправится к МКС 28 июля. Таким образом, почти на два месяца на МКС останутся работать лишь три человека - российский космонавт Федор Юрчихин и американские астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер.
10.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
США
Проекты
МКС
Союз ПКК
Союз РН

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