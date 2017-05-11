Командир группы Сил спецопераций ВС РФ получил звание Героя России за операцию в Сирии
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Источник: © Алексей Никольский/ТАСС
Еще трем офицерам группы, фамилии которых не называются, вручат боевые награды
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Несколько офицеров группы Сил специальных операций российских Вооруженных сил награждены за помощь в борьбе с террористами в Сирии, сообщается в эфире телеканала "Россия 24".
"Командира группы подполковника Данилу и трех его офицеров вызвали в Москву на награждение - подполковнику присвоено звание героя России, офицерам вручат боевые награды", - сообщили в эфире телеканала, не уточняя фамилий военнослужащих.
В составе группы из 16 человек награжденные обеспечивали прикрытие участка фронта в Сирии, наводя авиацию на позиции боевиков.
Бойцы Сил специальных операций активно участвуют в военных действиях в этой республике. В частности, как ранее сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, они совместно с ВКС внесли решающий вклад в освобождение от боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" древнего города Пальмиры в марте этого года.
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10.05.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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Военкор
100
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№1
11.05.2017 05:43
Вот это сила Русского духа - 16 бойцов ССО противостояли двое суток 300 террористам! Слава Русскому спецназу!
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Воин3Dдоп
555
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№2
11.05.2017 11:19
Цитата, Военкор сообщ. №1
Вот это сила Русского духа - 16 бойцов ССО противостояли двое суток 300 террористам! Слава Русскому спецназу!В данном случае они действовали ни как силы специальных операций, а как грамотное пехотное подразделение. Примерно так и держались наши бойцы в "домике Павлова" в Сталинграде. Говорит об очень высоком уровне подготовке и универсализме бойцов подразделения. Прикрыть собой брошенный сирийской армией участок фронта таким малым составом... Поздравляю их родителей, они воспитали воинов. Поздравляю их инструкторов, они воспитали достойную смену. А вообще ситуация с сирийской армией мутная до безобразия. Они организованно с...сь, а потом в брешь пошли матерые гуси с эксклюзивным американским обвесом и серьезной артиллерийской поддержкой.
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