Командир группы Сил спецопераций ВС РФ получил звание Героя России за операцию в Сирии



Источник: © Алексей Никольский/ТАСС Источник: © Алексей Никольский/ТАСС

Еще трем офицерам группы, фамилии которых не называются, вручат боевые награды

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Несколько офицеров группы Сил специальных операций российских Вооруженных сил награждены за помощь в борьбе с террористами в Сирии, сообщается в эфире телеканала "Россия 24".

"Командира группы подполковника Данилу и трех его офицеров вызвали в Москву на награждение - подполковнику присвоено звание героя России, офицерам вручат боевые награды", - сообщили в эфире телеканала, не уточняя фамилий военнослужащих.

В составе группы из 16 человек награжденные обеспечивали прикрытие участка фронта в Сирии, наводя авиацию на позиции боевиков.

Бойцы Сил специальных операций активно участвуют в военных действиях в этой республике. В частности, как ранее сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, они совместно с ВКС внесли решающий вклад в освобождение от боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" древнего города Пальмиры в марте этого года.