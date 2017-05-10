Корабли Черноморского флота провели учения с артиллерийскими стрельбами
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Источник: © РИА Новости . Министерство обороны РФ
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ракетные корабли и катера Черноморского флота (ЧФ) в рамках учений выполнили артиллерийскую стрельбу по морской и воздушной мишени, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.
"В ходе учения все корабли выполнили артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, а также артиллерийскую стрельбу по воздушной мишени. Для обеспечения деятельности сил привлечены суда вспомогательного флота и самолеты морской авиации ЧФ", - сказал Трухачев.
Также, по его словам, корабли соединения провели встречный морской бой, учение по организации коллективной обороны от средств воздушного нападения противника, тренировки по связи и борьбе за живучесть.
Двустороннее тактическое учение соединения ракетных катеров ЧФ проходит в соответствии с планом боевой подготовки в полигонах Черноморского флота. В нем приняли участие две тактические группы, куда вошли ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетные катера "Ивановец", "Р-60" и "Р-239", добавил Трухачев.
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10.05.2017
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